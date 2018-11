Comité cívicos y Plataformas coordinan protestas para evitar repostulación de Evo Morales

6 de diciembre paro cívico por el 21F, convocan a salir a las calles en defensa del voto

Reelección. Anuncian cierre de fronteras. Exhortan al TSE y TCP tomar en cuenta la decisión soberana. Activistas planifican masiva marcha nacional desde Caracollo hacia La Paz. Oposición y oficialistas apoyan y rechazan la medida.

Jueves, 1 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Acuerdo. Cívicos del país reunidos acordaron ir a un paro nacional el 6 de diciembre.

Las movilizaciones en defensa del 21F vuelven a reactivarse por parte de cívicos y plataformas ciudadanas con un paro cívico a nivel nacional.

Ambos grupos determinaron intensificar las medidas de presión a apropósito de la cercanía de las polémicas elecciones primarias, en donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca repostular a Evo Morales a la presidencia.

De acuerdo al reglamento de las elecciones primarias previa a las elecciones generales de octubre 2019, los partidos políticos deben inscribir a sus candidatos al binomio presidencial en este mes y en diciembre se conocerá a las personas habilitadas a pugnar en las urnas.

Medida extrema. Tras una reunión de varias horas los cívicos del país, reunidos ayer en Santa Cruz, determinaron convocar a la población a un paro cívico nacional para el 6 de diciembre, exigiendo el respeto a la democracia expresada en los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016 que le dijo no a la reelección de Evo y a la vez el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE).

Representantes cívicos de 8 departamentos se reunieron y acordaron llevar adelante la medida, aprovechando la cercanía que tiene el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para pronunciarse sobre los candidatos habilitados para pugnar en las elecciones primarias de enero, que servirá para definir a los candidatos al binomio presidencial que presentarán los partidos políticos para las generales de octubre 2019.

Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija, Chuquisaca, Beni, Oruro y Potosí estuvieron presentes en la reunión nacional de la institución.

Fernando Cuéllar, presidente del Comité pro Santa Cruz, al momento de leer la resolución de la reunión nacional, enfatizó que el paro cívico será de 24 horas y con bloqueos de calles, avenidas, carreteras y fronteras.

De igual manera, exhortaron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a pronunciarse sobre los resultados del 21F y el grado vinculante que tienen, tomando en cuenta la CPE. "Habrá voces disonantes que son los que oponen y quieren imponernos vivir en un estado donde se vulnera los derechos ciudadanos.

Nosotros pretendemos que sea un paro contundente, porque es un tema de conciencia el seguir viviendo en democracia", finalizó.

Defensa 21F. En Santa Cruz, meses atrás se aprobó un paro cívico para el 5 de diciembre en coordinación con sectores sociales y las plataformas ciudadanas que impulsan el 21F; sin embargo, esta fecha queda modificada para que la medida se ejecute a nivel nacional.

Cuéllar informó que se acordó una sola fecha para llevar adelante la medida extrema en el país, para demostrar a las autoridades que la población en general exige el respeto a la CPE. "Las movilizaciones van a comenzar con más fuerza. Bolivia le dijo no y no hay justificativo alguno. Vamos a tomar las calles, vamos a coordinar con plataformas y sectores sociales", dijo.

El líder cívico de Cochabamba, Juan Flores, se refirió al fallo del TCP que da vía libre a la reelección indefinida de autoridades electas en el país, sobrepasando así el 21F y la CPE. "Una sentencia no puede estar por encima de la Constitución. El voto ciudadano expresado en las urnas es lo más importante", remarcó. "Tenemos que estar atentos a las acciones del TSE, porque está en sus manos devolver la confianza al pueblo, son ellos los que van a pasar a la historia de este país como la gente que se sometió al Gobierno o hizo prevalecer la ley", dijo el líder cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos.

Por su parte el presidente cívico de La Paz, Antonio Alarcón, dijo que previo al paro del 6 de diciembre, las movilizaciones de aquí en adelante seguirán con mayor fuerza de forma individual en cada región. "No vamos a bajar la guardia, nuestra democracia está en peligro. El MAS quiere prorrogarse en el poder, pero tiene que entender que nosotros queremos un presidente, no un monarca", subrayó el representante cívico de Chuquisaca, Edgar Fernández.

Rechazo y respaldo. Tras el anuncio de los cívicos, tanto opositores como oficialistas se pronunciaron a favor y en contra.

Edgar Romero, del MAS, considera que el paro cívico nacional será un fracaso.

De igual forma se pronunció Reynaldo Ezequiel, representante de Juventudes del MAS, quien anunció que ellos instalarán vigilias hasta conocerse el fallo del TSE para la habilitación de Evo.

Mientras que en la oposición, el diputado Tomás Monasterio, dijo que acatarán las determinaciones de los cívicos y se sumarán a las movilizaciones del país en defensa del 21F.

Medida. Por parte de las plataformas ciudadanas han confirmado que este mes intensificarán las protestas en diferentes regiones.

Una de las mayores movilizaciones con la participación masiva de activistas de diferentes regiones es la marcha que partirá desde Caracollo hacia la ciudad de La Paz.

Ricardo Rada, de la plataforma No, indicó que en esta semana viajarán hasta Caracollo para organizar los últimos detalles de la marcha masiva que pedirá el respeto al 21F.

A su turno, Guillermo Paz, miembro de la plataforma Basta Ya, en La Paz, informó que las plataformas del país, llegarán a la ciudad de La Paz entre el 7 de diciembre para instalar una vigilia en el TSE.

El TSE será la última instancia quien el 8 de diciembre haga conocer la lista oficial de los candidatos a binomio presidencial que estarán habilitados a las primarias de enero.

Paz indicó que si el Órgano Electoral da curso a la postulación de Morales, las plataformas ciudadanas comenzarán a realizar paros escalonados en los departamentos y marchas en las principales calles y avenidas de los 9 departamentos del país.

Institución en la mira. Por otro lado, la nueva directiva del TSE reiteró el cronograma electoral para las elecciones primarias y reitero que el próximo 8 de diciembre se conocerán a los binomios habilitados para participar en esos comicios.

La nueva presidenta del TSE, María Eugenia Choque, ratificó su independencia y respondió a las declaraciones del vicepresidente, Álvaro García Linera, que días atrás afirmó que el TSE no tiene “nada que pensar” y solo debe cumplir el fallo del TCP y habilitar la candidatura de Morales.

Dijo que seguirá su mandato y tomará una decisión amparándose en la Constitución y las normas.

Por su parte, el vocal vicepresidente del TSE, Antonio Costas, adelantó que no volverán a tocar el tema con otras autoridades. "Cada quien tiene que cumplir el mandato que le da la ley, y nosotros vamos a cumplir ese mandato, no voy a dialogar por los medios con las autoridades y ninguno de nosotros. He dicho también que cierto tipo de expresiones de las autoridades que las considero un exceso", sostuvo.

Ley cuestionada. Por otro lado, el presidente Evo Morales promulgó la norma que modifica el artículo 48 de la Ley del Órgano Electoral, para cubrir las acefalías de vocales titulares y suplentes en el TSE, informó el senador del MAS, Ciro Zabala.

Explicó que la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa sesionará en las siguientes horas para tratar la habilitación de la titular de la única vocal suplente, Lidia Iriarte, tomando en cuenta que presentó todos los requisitos para ser acreditada.

Zabala anunció que el lunes a las 15:00 se realizará la sesión de la Asamblea Legislativa para emitir una resolución para la habilitación de Iriarte y para revisar el informe que presentará la Comisión Mixta para cubrir las acefalías de las vocalías.

Sin embargo, desde Unidad Demócrata (UD), el senador Yerko Núñez denunció que los presidentes del Senado y Diputados, Milton Barón y Gabriela Montaño, respectivamente, iniciaron los trámites para habilitar a la vocal suplente del TSE, Lidia Iriarte, antes de la aprobación de la Ley para cubrir acefalías en ese organismo. "Es una muestra más de que el oficialismo tiene una "clara injerencia" en el Órgano Electoral porque lo que busca es garantizar la postulación del presidente Evo Morales", dijo.

27 de enero

Se llevarán adelante las elecciones primarias de todos los partidos políticos.

28 de noviembre

Es el último plazo para la inscripción de candidatos que van a las elecciones primarias.

Resolución

Cívicos del país

1. Convocamos a paro cívico nacional de 24 horas para el día 6 de diciembre del 2018 a partir de las 00:00 horas, con bloqueo de calles, avenidas, carreteras y fronteras, en defensa de la libertad, la democracia y el respeto al voto expresado el 21 de febrero del 2016.

2. Ratificamos nuestro pedido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la abrogación de la ley de organizaciones políticas.

3. Exigimos al Tribunal Supremo Electoral el cumplimiento estricto en lo establecido en la Constitución Política del Estado, el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016. De presentarse el binomio Evo Morales Ayma - Alvaro García Linera, dicte la correspondiente resolución de inhabilitación.

4. Exigimos al Tribunal Constitucional Plurinacional que se pronuncie sobre los resultados del 21F y su carácter constitucional, vinculante y obligatorio.

5. Exhortamos al sistema político boliviano y a todos los sectores sociales, unirse en la defensa y cumplimiento de la Constitución Política del Estado y los resultados del 21F.

6. Ratificamos el estado de emergencia del movimiento cívico nacional, declarándonos en sesión permanente.

Apuntes

Resolución sobre impugnaciones. El TSE rechazó la solicitud planteada por los Demócratas para que se modifique el artículo 40 del reglamento de las elecciones primarias y permitir que cualquier ciudadano impugne las candidaturas a esos comicios electorales.

Fallo del TCP. Orlando Ceballos, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), aseguró hoy que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la sentencia constitucional que habilita a Evo Morales a una nueva repostulación. Explicó que una sentencia constitucional, por mandato del artículo 203 de la CPE es vinculante y de cumplimiento obligatorio.

Días atrás, autoridades del MAS también se pronunciaron en la misma línea.

Ataque de Evo al FRI. El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó al Frente de Izquierda Revolucionario (FRI), partido que tiene como su candidato presidencial a Carlos Mesa- como el “partido más tránsfuga de Bolivia” y advirtió que si ese partido gana las elecciones significará el regreso del “gonismo, el adenismo y el mirismo”.

PDC ya tiene 3 candidatos que irán a las primarias

La diputada Norma Piérola anunció su candidatura a la Presidencia del Estado con una facción del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con lo que la agrupación se atomiza aún más de cara a las elecciones del 2019.

Piérola señaló que la facción del PDC le dio su apoyo en base a su trayectoria política formada en los últimos años y anunció que buscará aglomerar la unidad de organizaciones políticas, plataformas ciudadanas, gente del área rural y la sociedad civil organizada.

Agregó que en primer lugar buscará el respeto por los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016 y señaló que buscará una alianza con Víctor Hugo Cárdenas para que vaya como su candidato a la Vicepresidencia.

Con esta nueva candidatura, el PDC ya cuenta con 3 precandidatos. El primer en postularse fue Alaín Rivero, desde Santa Cruz. Luego de esto se conoció que el PDC habría sellado una alianza con Jaime Paz Zamora, el expresidente, para que este vaya como candidato. Los 3 contendientes deberán someterse a las urnas en las primarias de enero.