Política

María Eugenia Choque: No soy del Gobierno

Miércoles, 31 de Octubre, 2018

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, negó el miércoles su relación con el Gobierno y afirmó que es representante de las mujeres y de los pueblos indígenas del país.

“Primero aclarar que no soy la delegada del Gobierno, eso hay que desechar. Segundo yo he tenido una amplia participación en el escenario nacional e internacional, quien habla ha sido miembro de la ONU para cuestiones indígenas, no como delegada de Gobierno, sino, en representación de las organizaciones, sobre todo de mujeres indígenas a nivel de la región, de América Latina y el Caribe”, dijo en una conferencia de prensa.

El martes, la sala plena del TSE por consenso eligió a Choque como nueva presidenta de ese órgano y a Antonio Costas como vicepresidente, tras la renuncia de los vocales Katia Uriona y José Luis Exeni que ocupaban esos cargos.

Choque dijo que su liderazgo lo construyó en “silencio” a nivel nacional e internacional, al luchar por los derechos de los pueblos indígenas, con su participación en el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU y en la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad.

En cuanto al TSE, aseguró que realizará un trabajo transparente, en el marco de la institucionalidad y en apego a la Constitución Política del Estado y las leyes.

“Siempre hemos trabajado en el marco de la transparencia (…), hubo encuentros y desencuentros, muchas disidencias, acuerdos y desacuerdos, pero eso es parte de la pluralidad, es parte del ejercicio de la democracia”, enfatizó.