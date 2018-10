Dirigente afirma que pago del doble aguinaldo nunca fue importante y garantiza precio del pan

Para Cachi, Mallea y otras dos personas 'no pueden atribuirse la tarea de desestabilizar la economía y subir el precio de la unidad del pan, por lo tanto el pan se garantiza por la gestión 2018 en 50 centavos'

Ref. Fotografia: Vendedora de pan en La Paz. Foto: El Diario

El presidente de la Confederación de panificadores de Bolivia, Juan Cachi, afirmó este miércoles que el pago del segundo aguinaldo nunca fue preponderante para los trabajadores de su sector, y que los beneficios ya están incluidos en el pago a destajo que realizan, por lo que el precio de la unidad de pan se garantiza en 50 centavos de boliviano.



"El trabajador viene y dice 'cuánto me pagas, cuánto voy a trabajar', y se le dice 'te voy a pagar 60 (bolivianos)', y ahí ya está incluido los dobles aguinaldos, los beneficios sociales", refirió Cachi.



En ese sentido, el dirigente enfatizó que actualmente el pago del segundo aguinaldo "no es un tema preponderante porque el doble aguinaldo nunca se pagó (de acuerdo al decreto), se pagan comisiones por lealtad, por producción, pero enmarcarnos en la Ley General del Trabajo o los decretos supremos nunca se acató, no estamos dentro de ese marco nosotros", apuntó.



De esta forma Cachi respondió al secretario ejecutivo de la Federación de Panificadores Artesanales de La Paz, Dandy Mallea, quien el viernes amenazó con incrementar el precio del pan para cumplir con el pago del segundo aguinaldo.



"No estamos en condiciones de pagar doble aguinaldo porque el precio de la unidad de pan hace ocho años está estancado en 50 centavos. Entonces que el Gobierno vea, no nos puede meter a una misma bolsa a todos", dijo Mallea.



Para Cachi, Mallea y otras dos personas "no pueden atribuirse la tarea de desestabilizar la economía y subir el precio de la unidad del pan, por lo tanto el pan se garantiza por la gestión 2018 en 50 centavos".



Indicó que el factor único y fundamental para que pueda subir el precio del pan a nivel nacional es por el precio de la harina, pero "teniendo el convenio con Emapa, el precio de la unidad y el gramaje a nivel nacional en 50 centavos está garantizado".



El gerente de Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos), Luis Siles, informó que el convenio con los panificadores para dotarles de harina a "precio justo" -155 bolivianos el quintal- fue firmado en febrero de este año con Cachi, mientras que en el mercado se cotiza en más de 200 bolivianos.



Indicó que para 2019 se trabaja en un convenio similar "para que se pueda garantizar el precio del pan" en 50 centavos.