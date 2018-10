Hilarión Mamani sobre su patrimonio de Bs 1,8 millones: Es mi sacrificio y no puedo ocultarlo

El flamante director de Justicia Indígena dijo que tiene todos los descargos correspondientes para demostrar que su fortuna es producto de su trabajo

Miércoles, 31 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: El flamante director de Justicia Indígena, Hilarión Mamani. Foto: Erbol

El flamante director de Justicia Indígena, Hilarión Mamani aseguró el martes que su patrimonio de Bs 1.885.080 es producto de su trabajo de varios años en empresas mineras y que por ser una fortuna reunida legalmente no tiene por qué mantenerlo en secreto.



"Mi patrimonio es mi sacrificio y no puedo ocultarlo. Yo no soy de aquellos que solo están esperando función pública, es la primera vez que estoy asumiendo cargo público. Siempre he trabajado porque el pueblo indígena es trabajador", manifestó Mamani en contacto con ANF.



El dirigente explicó que debido a que asume un cargo público por primera vez se dio a conocer su patrimonio a través de la declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General del Estado.



Según el también dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), su fortuna la acumuló desde 1995, año en que comenzó su vida laboral en interior mina como jornalero y contratista de la Empresa Minera Unificada Emusa S.A., en el distrito minero de Caracota.



"Ahí he ahorrado. Con mi finiquito compre una volqueta que trabajó en las empresas mineras Sinchi Wayra, la misma Emusa S.A. y en la empresa Lambol S.A.", dijo.



Explicó que se dedicó a la minería hasta el 2007 y que entre el 2002 y 2003 asumió como ejecutivo de Federación Sindical Única de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSUTMB).



También dijo que asumió cargos como autoridad originaria y como subalcalde del distrito Originario de Cheqochi Jatun Ayllu Toropalca de la provincia Nor Chichas de Potosí. En este último cargo percibió un sueldo.



Mamani aseguró que su patrimonio ya lo tenía antes de llegar al Conamaq y que tiene todos los descargos correspondientes para demostrar la legalidad de su fortuna.



"Si alguien esta difamando ya veremos con las normas que establece nuestro Estado Plurinacional", agregó en alusión a las acusaciones del diputado opositor Amilcar Barral, quien indicó que Mamani llegó a la organización indígena "sin ningún centavo" y que fue beneficiado con dinero del Fondo Indígena.



"Acá no hay miedo, no vamos a temer. El que no hace nada no teme de nada. Tal vez están pensado que somos igual que ellos", dijo el dirigente que aseguró que solo ejecutó un proyecto de Bs 600 mil del Fondo Indígena y que devolvió todo el dinero de los proyectos no se ejecutaron.



El 2014, el Conamaq se dividió en dos grupos, Freddy Bernabe fue el sucesor de Félix Becerra, también crítica al Gobierno; inmediatamente se formó otro grupo a la cabeza de Hilarión Manani que tras proclamarse afín al denominado proceso de cambio promovió la toma de la organización.