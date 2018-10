Maestros le aclaran a Evo que trabajan más de 12 horas y califican su anuncio de 'cavernario'

'Evo Morales dice ser un alumno de ocho horas, pero es una pena que no sepa leer bien', afirmó uno de los educadores

Martes, 30 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: El profesor José Luis Álvarez. Foto: ANF

Los profesores de La Paz y El Alto le aclararon al presidente Evo Morales que trabajan más de 12 horas diarias y calificaron de "cavernario" la propuesta del mandatario de ampliar la jornada laboral a ocho horas en el aula.



José Luis Álvarez, del Magisterio paceño, explicó a ANF que un educador no solo trabaja frente a la pizarra, si no que a diario debe hacer una planificación e investigación de sus temas, fuera del aula y muchas veces se llevan trabajos para evaluar a sus domicilios.



"Lamentablemente Evo Morales no conoce que antes de venir al aula, el maestro tiene que planificar sus temas, no es un trabajo que se inicia al ingresar al aula y termina al salir. Creer que se trabaja solo frente a la pizarra es erróneo (...). Por lo menos, al día la carga horaria está por encima de 12 horas", remarcó.



Relató que hay docentes que, incluso, trabajan de forma gratuita al asesorar a aquellos alumnos que participan en olimpiadas y los juegos plurinacionales.



"Por los famosos juegos plurinacionales, los maestros tienen que formar fuera de la carga horaria (a los estudiantes), lo mismo pasa con las olimpiadas, hay que preparar a los alumnos. Muchas veces se hacen trabajos gratuitos, incluso nosotros somos los que llenamos las libretas", aseveró.



Los educadores sostienen que, para aplicar ocho horas en aulas, el Gobierno tiene que "triplicar" la cantidad de colegios en el país porque es inviable ya que, la mayoría de los colegios funcionan en tres turnos.



Severo Apaza, representante del Magisterio de El Alto, lamentó que el Gobierno pretenda "corregir" la deficiencia educativa con más horas de trabajo, cuando no existe infraestructura ni personal suficiente para hacerlo.



"Querer corregir las falencias en educación con más carga horaria es inviable porque no tenemos suficiente infraestructura en el país, no solo en las ciudades. Para aplicar las ocho horas, tendría que hacerse más colegios porque muchos funcionan en tres turnos: mañana, tarde y noche", enfatizó.



Por su parte Álvarez coincidió con su colega y remarcó que el anuncio de Morales es una "demagogia" porque hay centros educativos que pasan con 35 a 50 alumnos por aula, cuando el primer mandatario indicó que por curso debería existir solo un máximo de 25 alumnos.



"Es una demagogia lo que ha lanzado Evo Morales que dice ser un alumno de ocho horas, pero es una pena que hasta ahora no sepa leer bien. Él dice que en los cursos debe haber solo 25 alumnos, pero hay escuelas con 35, 40 y hasta 50 estudiantes en una sola aula. Eso supondría que, para ampliar el horario, el Gobierno tendría que triplicar los colegios y la cantidad de maestros", detalló.



Ambos docentes coincidieron al señalar que la propuesta de Morales de ampliar la jornada laboral de los docentes a ocho horas es "cavernaria" y se declararon en emergencia.



"Salen las ideas cavernarias de Evo Morales en sentido que aumentar la calidad de educación es cargando más trabajo a los profesores. Por eso rechazamos y lamentamos que Morales hable cualquier cosa y sin ningún tipo de fundamento, eso demuestra su poca formación académica", indicó Álvarez del magisterio paceño.



Mientras que Apaza agregó que el sector se encuentra en emergencia y no descarta asumir otras medidas, aunque actualmente se encuentra en huelga de hambre en demanda de que el Ministerio de Trabajo reconozca su nueva directiva.



El presidente Evo Morales propuso el lunes que los profesores, aunque se molesten, tienen que trabajar ocho horas al día, porque los estudiantes se perjudican en su proceso de aprendizaje.