Respecto a la habilitación de Evo Morales

'No dude, usted simplemente ejecuta lo que dice el TCP', dice García al TSE

Martes, 30 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: El Vicepresidente este martes. Foto: ERBOL.

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó este martes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no debe dudar para habilitar la repostulación de Evo Morales, puesto que su función sólo es ejecutar la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Ante esas dudas que puede tener el Tribunal (Electoral) de ‘qué hago’, no dude, usted no puede dudar porque usted no interpreta, usted simplemente ejecuta lo que dice un órgano superior en el ámbito constitucional, que se llama Tribunal Constitucional”, dijo el segundo mandatario.

Actualmente, el TSE está en la mira de políticos de oposición de oficialismo, además de la ciudadanía, debido a que debe decidir si Evo Morales está habilitado para ser candidato. El Órgano Electoral tendrá que dilucidar si cumple el mandato del referendo 21F o la sentencia del TCP 084/2017, que habilita la reelección sin límites.

García Linera sostuvo que el referendo de 2016 y la sentencia del TCP son cosas distintas. Aseveró que el artículo 168 de la Constitución, ratificado el 21F, se mantuvo en la Carta Magna, pero el TCP emitió un fallo en que determina como parte de los derechos fundamentales el que una persona se postule sin restricciones.

Afirmó que él único encargado de interpretar la Constitución es el Tribunal Constitucional, y no así la Asamblea y menos el Órgano Electoral.

Recalcó que el TSE no tiene como facultad interpretar la sentencia del TCP, y que simplemente debe cumplir lo que dice el encargado de interpretar la Constitución.

La semana pasada, el TSE, mediante el vocal Antonio Costas, ratificó que el referendo del 21F está vigente y sus resultados son vinculantes, pero el Órgano Electoral dará conocer su decisión sobre candidatos habilitados el 8 de diciembre. Señaló también que el Tribunal puede hacer las consultas necesarias a otras instituciones para asumir una determinación./Erbol