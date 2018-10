Fabriles piden a Evo la dirección del Senasag para 'proteger' la industria nacional

Dijo que un tema de gran preocupación es la internación principalmente de mercadería china y sugirió que aquellos bienes que se producen en el país ya no se permitan su importación

Martes, 30 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Gremiales luego de la reunión con Evo Morales. Foto: Palacio de Gobierno

La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia pidió este martes al presidente Evo Morales la dirección del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) para "proteger" a los productores nacionales y la industria del país, informó el máximo representante del gremio, Vicente Pacosillo.



"Queremos nosotros aportar y hemos pedido al Presidente (Evo Morales) que nosotros queremos la Dirección del Senasag para proteger la industria nacional, para velar por la importación y exportación de nuestros productos", manifestó el dirigente luego de la reunión con el Jefe de Estado en el nuevo palacio del Ejecutivo.



Pacosillo indicó que si bien se ha creado el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, su accionar no es suficiente y los fabriles consideran que al dirigir el Senasag podrán aportar contra este flagelo y defender y fomentar la industria nacional.



Dijo que un tema de gran preocupación es la internación principalmente de mercadería china y sugirió que aquellos bienes que se producen en el país ya no se permitan su importación.



El dirigente citó como ejemplo la importación de cemento. "Hemos visto que estamos comprando asfalto flexible de otros países teniendo en Bolivia cemento, entonces ya no se debe comprar más asfalto flexible", apuntó.



Remarcó que es una necesidad que el registro sanitario que emite el Senasag esté bajo la dirección de los fabriles, y esa posibilidad será analizada por el Presidente que "ha visto con buenos ojos la propuesta".