Dalence: Trabajadores cambian gerentes en la empresa Huanuni y deben ser co-responsables

'Ellos inciden demasiado en la designación de los gerentes, son el factor principal, son el factor determinante; la presencia de tantos gerentes en tantos años se debe a la presencia del sindicato', apuntó Dalence

Martes, 30 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Sindicato de la EMH. Foto: Captura de pantalla

En 12 años, la nacionalizada Empresa Minera Huanuni cambió 11 veces de gerente general, sin que sea posible la aplicación de planes y proyectos para sacar a la estatal de la crisis administrativa en que se encuentra.



El sindicato de trabajadores tiene mucho que ver en esto y debería ser co-responsable de la situación en que se encuentra la empresa, manifestó el exgerente, Guillermo Dalence.



"No ha habido un gerente que sea cambiado si no es a solicitud del sindicato de trabajadores o que sea designado sin el consentimiento del sindicato, el sindicato es el factor determinante para la presencia de uno u otro gerente, pero de ahí a poner la firma del compañero tal o cual (del sindicato) en asumir una responsabilidad, ahí ya no quieren llegar", dijo Dalence a ANF.



El frecuente cambio de gerentes crea inestabilidad en la empresa que no puede cumplir con los proyectos programados, como el ingreso en operaciones del ingenio de 3.000 toneladas para un plan de producción masiva, la aplicación de políticas laborales es imposible y la indisciplina cunde en el lugar, según la versión de los propios trabajadores y exdirigentes.



Pero "lamentablemente es así, debería haber una administración permanente, continuada, donde todos deberían cumplir su trabajo", pero no es el caso de Huanuni.



"Ellos inciden demasiado en la designación de los gerentes, son el factor principal, son el factor determinante; la presencia de tantos gerentes en tantos años se debe a la presencia del sindicato", apuntó Dalence.



La exautoridad enfatizó en que la obligación del sindicato debería ser institucionalizada, porque "no es cuestión de protestar y protestar nomás, tiene que haber la responsabilidad de poner la firma en una decisión que se está adoptando en la empresa".



Si bien el sindicato tiene poder y es el que cambia a los gerentes, no asume ninguna responsabilidad por los retrasos y discontinuidad que se genera en la administración de la empresa.



El exgerente indicó que en su gestión hizo un planteamiento por escrito al sindicato de Huanuni para que asuma una corresponsabilidad en la administración de la empresa, pero no fue aceptado.



"Yo fui hace muchos años un partidario y un ejecutor de la cogestión obrera en la Corporación Minera de Bolivia, a partir de 1983, cuando estaba en el gobierno Hernán Siles Suazo, intenté replicar esa experiencia en Huanuni y les propuse a los compañeros generar unas comisiones en la mina: comisión de ingenio y comisión de superficie, pero los compañeros no aceptaron", apuntó.