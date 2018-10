Jueza Castro decide apartarse del caso Banco Unión

Castro denuncia que pretenden difamarla y desprestigiarla

Martes, 30 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: La jueza Claudia Castro. Foto: Archivo

La jueza Claudia Castro decidió dejar el caso Banco Unión alegando que mediante este proceso algunos abogados buscan mellar su dignidad.



"Me he excusado por la causa y hemos hecho el sorteo de Salas para que otro juez pueda conocer el caso (...), considero oportuno apartarme de este caso", señaló Castro.



Aseguró que asumió esta decisión por conflictos suscitados con abogados vinculados al juez Alan Zarate, que sólo buscarían difamarla mellando su dignidad.



Otro motivo es que "considero que he anticipado criterio sobre un actuado de este (caso), entonces ya no estaría comprometida mi imparcialidad como debiera ser en actuados", manifestó.



El caso Banco Unión inicialmente fue conducido por la jueza Cinthya Delgadillo del Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz, sin embargo, fue alejada de su cargo y procesada por estar vinculada a un presunto consorcio ilegal.



En su lugar, en suplencia, asumió la jueza Castro del Juzgado Tercero Anticorrupción llevando adelante audiencias concernientes a ambos juzgados.



Entre tanto, el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal conminó a la jueza Castro a convocar en 24 horas a una audiencia para tratar la cesación a la detención preventiva de Roger M. P., exfuncionario del Banco Unión, implicado en el desfalco millonario a la entidad financiera, que tiene como principal acusado a Juan Franz Pari.



Al respecto, Castro dijo que al apartarse del caso, ella "ha dispuesto también que el juez que vaya a tomar conocimiento (del proceso) señale lo que corresponda".



Jenny Pardo Saavedra, abogada del Roger M. P., dijo que desde febrero de este año se está pidiendo la cesación a la detención preventiva de su cliente.



Pero este actuado se suspendió en nueve ocasiones, tres por orden de la jueza Castro.



Por eso se interpuso un recurso de acción de libertad para que el Juzgado Séptimo conmine a Castro a convocar a dicha audiencia con celeridad y este lunes se dio curso a este pedido, remarcó la abogada.