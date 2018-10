Juan Carlos Guedes está delicado

Procesado del caso Rózsa entra a terapia por neumonía

Preocupación. Familiares reprochan al Gobierno por su detención preventiva que cumplirá 10 años.

Martes, 30 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Delicado. Juan Carlos Guedes presenta problemas de salud desde hace varios meses.

El procesado Juan Carlos Guedes, del bullado caso Rózsa, está internado debido a complicaciones respiratorias que sufrió el pasado fin de semana.

Se encuentra internado en el hospital San Juan de Dios, tras que se le detectara neumonía.

El pasado sábado salió del penal de Palmasola para ser atendido de emergencia, dado que los problemas respiratorios fueron empeorando con el pasar de las horas.

Guedes es uno de los procesados en el bullado caso que lleva adelante el Gobierno de Evo Morales por supuesto terrorismo.

Se encuentra recluido con detención preventiva hace más de 9 años y 6 meses.

Salud. Gary Prado, abogado defensor de Guedes en el caso, confirmó que se encuentra en terapia recibiendo atención médica, por el cuadro de insuficiencia respiratoria que presentó. "El sábado entró por problemas respiratorios, me llamaron desde el penal, hicimos las gestiones para que lo lleven al hospital. Afortunadamente lograron estabilizarlo porque su caso estaba complejo. Ahora que le han detectado la neumonía, iniciará su internación para poder recibir el tratamiento", explicó.

Molestia. Martha Landívar, esposa de Guedes, lamentó la salud deteriorada del procesado y reprochó al Gobierno por el caso que enfrenta hace varios años. "Son casi diez años de su detención y hablamos de una supuesta detención preventiva que no debería durar ni tres años, pero mi esposo está ahí casi diez años. No le dan cesación a la detención, no le da detención domiciliaría, no hay ninguna vía para ellos, porque les cierra toda las posibilidades", manifestó.

Cuestionó que hay otros procesados en el caso que gozan de detención domiciliaria y hasta permisos para poder trabajar.

Recordó que Guedes ya sufre de otras complicaciones de salud, que arrastra de tiempo atrás, pero que las autoridades judiciales no toman en cuenta.

A su turno, Zvonko Matkovic, también procesado en el mismo juicio y quien en marzo pasado fue beneficiado con detención domiciliaria después de más de 8 años detenido, se pronunció molesto por la detención de Guedes, pese a su estado de salud. "Diez años detenido sin sentencia destruyen hasta a los más fuertes", dijo a tiempo de agradecer cualquier ayuda para Guedes, con quien por varios años estuvo recluido en el penal.

Juicio. Ayer debió instalarse las audiencias del juicio oral del caso Rózsa, sin embargo esta quedó suspendida, debido a la salud de Guedes.

Indicó que en la audiencia el Tribunal de Sentencia que lleva adelante el caso, ordenó que un médico forense visite a Guedes para hacer una valoración y así poder conocer el tiempo de impedimento que tendrá Guedes para asistir a las audiencias.

Además de Guedes, Alejandro Melgar, excívico de Beni, también procesado en el bullado caso, tampoco asistió a la audiencia debido a un accidente de tránsito en motocicleta que habría sufrido días atrás en ese departamento. Para él también se ordenó una valoración médica con un médico forense para conocer el estado y los días de impedimento que tendrá.

El juicio se encuentra en la etapa de lectura de pruebas documentales de cargo, desde hace más de un año.

16 de abril 2009

Estalló el caso con el atentado en el hotel Las Américas.