Entrevista: Tcnl. Javier Lora Arandia, cargo Exgobernador del Penal de Palmasola

'Suplicaban por droga en vez de comida'

Martes, 30 de Octubre, 2018

Se trata de uno de los pocos oficiales de Policía que se atrevió a poner orden en el penal de Palmasola cortando el microtráfico de drogas, las extorsiones, los seguros de vida y abusos entre internos. Las medidas radicales asumidas le significaron enfrentarse a organizaciones criminales dentro y fuera del penal que pusieron en riesgo hasta su propia integridad intentando atentar contra su vida.

P. ¿Después de la megarrequisa, cómo recibe usted la cárcel?

J.L.: Hemos recibido una cárcel con muchas falencias, con bastante comercio de drogas, cobros por seguros de vida, venta de cuartos y cuando comenzamos a trabajar cortamos esta situación, lo que redujo en un 90% los delitos dentro el penal de máxima seguridad.

P. ¿Costó poner orden y a qué grupos delictivos se enfrentó?

J.L.: Sí... Costó demasiado, se trabajó noche y día y se encaró la clasificación de los internos, la cual tuvo resistencia más que todo con los drogodependientes para que sean transferidos al Pabellón PC 3-B debido a que hicimos tantos operativos que cortamos el microtráfico. Ahogamos todo tipo de ingresos y pasaron a una etapa de abstinencia al igual que dentro el PC-4 (Régimen Abierto) a tal extremo que llegaron a ponerse de rodillas y pedir que les demos un poco de marihuana en vez de los alimentos diarios.

P. Notamos que el microtráfico se ha enraizado dentro el penal teniendo en cuenta que se encararon un centenar de operaciones con incautación de droga...

J.L.: Sí... sacando cuentas hemos afectado al menos Bs 15 millones al narcotráfico internamente, con grandes y pequeños operativos. Tómese en cuenta que al día se desarrollaban de 3 a 5 operativos en la cárcel. Esta situación ha tenido muchas consecuencias en mi carrera porque se inventaron una serie de denuncias contra mi persona, pero soy consciente que se afectaron intereses grandes.

P. Con las medidas asumidas, ¿se puede decir que la Policía ha tomado el control de la cárcel?

J.L.: Estamos seguros ahora que sí tenemos el control total de Palmasola internamente. Ya no existen esos grupos de poder que no permitían el ingreso de policías para patrullar los pabellones, se ha cortado en su totalidad.

P. Como exgobernador de Palmasola ¿qué fue lo más difícil de afrontar?

J.L.: Fue erradicar los cobros que existían dentro la cárcel manejado por estructuras delictivas peligrosas, aparte que se cobraba internamente a los privados para bolsillos del regente.

P. Las medidas radicales que asumió dentro la cárcel le hicieron ganarle enemigos y hasta en una oportunidad quisieron atentar contra su vida...

J.L.: Es totalmente cierto, en una ocasión que iba a mi domicilio fui perseguido por una motocicleta, me di cuenta antes de llegar a mi casa y pienso que ellos querían saber dónde vivía. Cuando salía del penal siempre tomaba diferentes rutas diariamente y al parecer ya me estaban siguiendo, pero ese día hice un movimiento fuera de lo común, lo obligué a dar una vuelta en un manzano y me apersoné donde había más gente y arma en mano me fui a encararlo, porque no podía permitir primero que me intimiden y coarten el trabajo que estaba desarrollando en la cárcel.

P. ¿Considera que esto fue uno de los factores que impulsaron su cambio como Gobernador para precautelar su vida?

J.L.: Este intento de amedrentamiento fue hace dos meses atrás, después empezaron a difundir falsas denuncias en mi contra por un medio de comunicación, pero no echamos la culpa al canal sino a un programa que difundió audios sin fuente. Me tomé el trabajo de averiguar la fuente y detrás de todo estaba el recluso Herlan Medina, detenido en la cárcel de San Sebastián de Cochabamba.

Días después de la quemazón, yo estuve de alcaide en Palmasola 21 días y descubrimos que iba haber un atentado contra un grupo de internos usando cianuro. Este atentado estaba dirigido contra el exteniente Navia y el entorno del "Killy" para eliminarlos. Y de esto, no estoy muy seguro, este individuo iba a cobrar 80 mil dólares que ya le habían entregado por realizar este trabajo, entonces descubrimos eso... decomisamos el cianuro y ubicamos a Herlan Medina y lo aislamos. Supimos que tuvo que devolver el dinero, pero no pudimos identificar a la persona que pagó por matarlos.

P. ¿Detrás de su gestión fue apoyada por un grupo de profesionales?

J.L.: Estoy agradecido con el personal de Régimen Penitenciario, con los sicólogos, psiquiatras, médicos, no solo para ver la salud sino para ir a enfrentar día a día situaciones que se nos presentaban, más que todo en PC 3 B, donde estaban los drogodependientes. En principio se tornaron violentos, pero después fuimos calmándolos hasta que se dieron cuenta que era una medida buena para ellos. Incluso habían madres de familia que no iban a visitar a sus hijos porque paraban sucios, descuidados pero la situación cambió luego. Las madres vinieron y lloraron de agradecimiento al verlos aseados, cambiados y algunos gorditos.

P. ¿Cree que la cárcel de Palmasola ha quedado chica para el número de presos que alberga?

J.L.: Tenemos una sobrepoblación de 50 por ciento. Nos hace falta equipamiento, porque hemos descubierto cómo las personas se ingenian para ingresar droga. Antes la droga entraba tranquilamente, pero después de la intervención hubo órdenes de comenzar a cortar esa actividad y las mulas empezaron a tragar para luego defecar en las celdas.

P. ¿Qué le preocupó más dentro la cárcel de Palmasola?

J.L.: El aspecto jurídico, hemos encontrado a privados que ya habían cumplido sentencia y seguían presos. Se acercaban y me decían ya cumplí mi sentencia y les gestionábamos. En esta área trabajamos con el doctor Ariel Rocha quien nos colaboró bastante.

6 Meses

estuvo en el cargo el Tcnl Javier Lora como Gobernador.

5 Mil presos

es el aproximado que alberga el penal de Palmasola.