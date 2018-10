Los de tercer nivel

Hospitales pasan al Ministerio de Salud

Medida. Para Rodolfo Rocabado, ninguna de las Gobernaciones tiene la capacidad para administrar los centros de salud del país.

Martes, 30 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Centros de salud. En la actualidad son administrados por las Gobernaciones.

Para la ejecución del Seguro Único de Salud (SUS), el Ministerio de Salud desde el 1 de enero del próximo año comenzará a recuperar la rectoría de los hospitales de tercer nivel que en la actualidad son administrados por las gobernaciones departamentales.

No tienen la capacidad de administración. Según el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, las gobernaciones departamentales no tienen la capacidad de administrar y ejecutar los recursos económicos destinados para los hospitales de tercer nivel, por ejemplo: "la Gobernación de La Paz recibe Bs 400 millones de bolivianos para salud y no da para salud, por eso está como está el Hospital de Clínicas", reprochó.

"No hay la capacidad de dar respuesta a las necesidades en cuanto al equipamiento, infraestructura, mejora de recursos humanos de los hospitales, por eso se ha llevado a plantear que el Estado se haga cargo de los hospitales de tercer y cuarto nivel", apuntó.

Inyección económica al sector salud. El gobierno central destinó Bs 200 millones para la ejecución del SUS, estos recursos económicos irán a fortalecer las necesidades de los hospitales de tercer nivel.

"El Hospital de Clínicas preocupa, pero también hay un proyecto de mejora que se iniciará desde el 1 de enero para mejorar las condiciones, hay que darle condiciones ", dijo Rocabado.

Mandatos que servirán como base. El encuentro nacional "Por la Salud y la Vida" culminó el sábado en el municipio de Sacaba, Cochabamba, con 44 mandatos que serán la base fundamental para la elaboración de una Ley del SUS, que en un plazo no mayor a 60 días que será elaborado por el Ministerio de Salud.

200 Millones

De bolivianos destinó el Gobierno Central para la ejecución del SUS.

