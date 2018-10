Jurista revela que también fue víctima de la 'prepotencia' de la jueza Castro

Un hecho similar ocurrió el viernes con la periodista María Ulo, quien denunció que la jueza Claudia Castro intentó hacerla arrestar con la policía tras no conseguir que la comunicadora le entregue su celular para borrar imágenes que había tomado

Lunes, 29 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Abogada Jenny Prado. Foto: captura de pantalla

Jenny Prado, abogada en el caso Banco Unión, reveló que también fue víctima de la prepotencia de la jueza Claudia Castro, de quien dijo aplica el mismo "modus operandi" de amenazar con hacer arrestar y confiscar los celulares.



Prado refirió que la semana pasada hizo un reclamo a la jueza por no señalar día y hora de audiencia de cesación para su defendido que en más de nueve oportunidades tuvo que venir de Santa Cruz, donde guarda detención, sin que hasta el momento se concrete la audiencia.



"Cuando mi persona reclamó a la juzgadora después de haber concluido otra audiencia de un coimputado de este mismo caso (Banco Unión), sobre señalamiento de la audiencia, estaba yo con un asociado, y resulta que ella indicó que se nos iba a arrestar por ocho horas, y parece que es el mismo modus operandi que ella tiene, nos pidió los celulares", relató la abogada en entrevista en RTP.



Cuando Prado se identificó, Castro le dijo, según contó, "no sabía que era usted abogada", y luego le pidió su credencial para agregar que está siendo objeto de persecución y amenazas.



Así "trató de justificar su actitud bastante déspota y prepotente", refirió.



Un hecho similar ocurrió el viernes con la periodista María Ulo, quien denunció que la jueza Claudia Castro intentó hacerla arrestar con la policía tras no conseguir que la comunicadora le entregue su celular para borrar imágenes que había tomado.



"Llamó a la policía porque no le quise entregar mi celular, ella me decía 'quiero que borres el material', para mí eso es intimidación", contó a la red ATB.



La comunicadora recuerda que al llegar la policía la jueza dijo que Ulo ingresó por la fuerza a su oficina, cuando fue invitada por ella. "Tengo testigos", aseguró.



"La jueza ha mentido en su despacho cuando le dijo a la policía que ingresé por la fuerza, ella me dijo 'pase'", remarcó.



Castro negó la versión de Ulo y dijo que fue la comunicadora quien la agredió.