Aniversario de la zona más poblada de Warnes

Satélite Norte cumple 17 años pese al crecimiento ha y falencias todavía

Ha crecido considerablemente en los últimos años, la población supera los 70 mil habitantes. Este lugar vive prácticamente del comercio y el transporte público.

Lunes, 29 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Forma parte del distrito 3, mismo que está concentrando alrededor del 48% de la población de Warnes.

Ha pasado mucho tiempo desde aquellos lotes llenos de maleza, hoy es otra la cara, infraestructuras, servicios básicos y otras obras en construcción han contribuido a mejorar este lugar. Satélite es uno de los barrios que pertenece al Distrito 3 del municipio de Warnes. Se caracteriza por ser una urbanización en constante crecimiento que aspira a convertirse en municipio. Su principal economía es el comercio y el servicio de transporte público. Cuenta con los servicios básicos, pero el tema de seguridad y minutas de propiedad se encuentran pendientes.

Creación. Dos días antes del 3 de noviembre, Andrés Peñafiel, quien era parte de la dirigencia de la Central Obrera Departamental, dio la voz de alerta a Pedro Zurita en aquel entonces funcionario de la Alcaldía de Warnes, de que un grupo de militares tenían la intención de ocupar dichos terrenos que estaban destinados para los aportantes al Fonvis.

Ante esto Zurita planificó la ocupación de estos predios con los ejecutivos de los sindicatos fabriles de las diferentes industrias asentadas en ese municipio. Se decidió la toma de los terrenos porque correspondía a los trabajadores fabriles, quienes habían aportado para tener un lote de terreno.

Fue así que el 3 de noviembre del 2001 a las cuatro de la mañana llegaban en camiones para tomar estos terrenos y repartir los lotes a cada uno de los trabajadores, además ese mismo día se cambió el nombre a "Satélite Norte", por considerarse la primera con estas características en servicios básicos dejando de llamarse ciudadela Max Fernández.

Actualidad. Mario Cronenbold, alcalde de Warnes, dijo que Satélite es un barrio del municipio, el mismo que en el pasado no se beneficiaba con obras por considerarse un loteamiento, "Satélite Norte no tributaba y por consecuencia no se le hacía obras, era el lema de los antiguos alcaldes, no les hacían nada porque decían que era un loteamiento y no merecía. Actualmente desde la entrada se tiene un camellón hermoso, donde la gente pasea, va y sale con sus hijos, cuenta con luz y pantallas leed, todo esto hecho con recursos propios del municipio", mencionó Cronenbold.

Para Vanesa Uriona, vecina y dirigente vecinal, el asentamiento promovió a que se funden barrios aledaños, "El crecimiento ha sido abismal en estos últimos años, en el caso de las infraestructuras las casas eran de hules o construidas de madera, hoy es distinto, hay casas, colegios, calles y demás. Creció poblacionalmente, debido a esto se crearon las urbanizaciones vecinas, que llegan a conformar el distrito 3. Además, cuenta con todos los servicios básicos, como luz, agua, alcantarillado, gas domiciliario, los barrios aledaños todavía no tienen el alcantarillado".

Obras. El alcalde manifestó que desde que llegó al mando se han entregado obras para los demás barrios del distrito, "Hay que recordar que el distrito cuenta con muchas urbanizaciones, Satélite forma parte, sin embargo, se contribuyó al crecimiento de esta zona. Se hizo la plazuela de la UV. 12, antes era un monte, hoy pasó a ser una plaza, después existe un coliseo grande, esta obra se la realizó con el programa 'Bolivia Cambia, Evo Cumple', el municipio puso el 20%, todas las obras del programa tienen un aporte municipal del 20%. La guardería municipal, que no parece una guardería convencional, cuenta con parques, cámaras de seguridad, donde los padres pueden ver qué es lo que sus hijos están haciendo, absolutamente es gratuito, estas obras que menciono se notan sobre la entrada principal".

"Por el aniversario, está en marcha la construcción del módulo educativo San Juan, con una rotonda y su plaza, y por último en dos semanas se empieza la construcción del viaducto para Satélite que evitará los accidentes en esta ruta", finalizó.

Educación. En el área se construyó el módulo educativo más grande de Santa Cruz, "En los inicios cuando estaba comenzando a poblarse, no existía unidades educativas, los papás fueron quienes aportaron de sus ingresos propios para la construcción de los colegios. El distrito cuenta con 15 unidades educativas, el 70% de esas fueron hechas por los aportes de los padres, el resto en el caso de satélite se realizó la construcción de un módulo educativo de 36 aulas por parte del municipio y el gobierno", expresó Uriona.

Derecho propietario. Hasta el año pasado se han realizado protestas por parte de los vecinos que exigen las minutas de propiedad, "El tema de las minutas de derechos propietarios de los terrenos, era un problema que aquejaba a los vecinos, hoy la dirigencia de Satélite ha encaminado el proyecto para que obtengan sus títulos propietarios, esperamos que esto avance para bien de los vecinos", explicó la dirigente.

Necesidades. Uriona menciona que en Satélite se encuentra la Subalcaldía del distrito, la Dirección de Tráfico y Transporte, Intendencia, Recaudaciones y la Defensoría. Sin embargo, una de las demandas latentes es conseguir que se construya una Estación Policial Integral (EPI), debido a la cantidad poblacional, "Se puede ver mucha delincuencia como asaltos, robos de motos, el vaciado de casas, eso es un pedido urgente. Warnes no tiene más de 10 policías, que deben cubrir todos los distritos. Asimismo, es necesario tener un surtidor que abastezca combustible, ya que el desarrollo de Satélite y todo el distrito, se debe al sector del transporte, los transportistas tienen que trasladarse a Warnes o hasta el centro de Santa Cruz para cargar 30 bolivianos de combustible", concluyó.

Autopista Santa Cruz - Warnes para el 2019

La nueva ruta al norte, que tendrá tres carriles de ida y tres de vuelta, inicia por la G77 y continúa por detrás del aeropuerto Viru Viru, pasa por Satélite Norte y finalizará en el segundo anillo de Warnes, aproximadamente detrás de la empresa Pil.

Cada vía contempla tres carriles, dos bermas y un canal longitudinal de drenaje fluvial que a su derecha va acompañando la línea férrea indistintamente en la dirección en que se dirige. La “primera autopista de Santa Cruz” tiene una inversión de 160,64 millones de dólares. La empresa que ejecuta la obra es Técnica General de Construcciones (TGC), bajo la supervisión de la Asociación Accidental PCC-Doha.

La obra, según las instancias de supervisión y fiscalización del proyecto, se desarrolla a buen ritmo, de acuerdo a cronograma, por lo que la entrega final se prevé para los primeros tres meses de 2019.

