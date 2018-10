Expertos en psicología

Alertan sobre peligros de la tecnología

La sobreexposición a las pantallas genera daños en la visión fisiológicos.

Lunes, 29 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Muchos padres dan a sus hijos los celulares, como una suerte de niñera electrónica.

Todos coinciden en que el avance de la tecnología ha sido de gran ayuda en aspectos como la educación, la salud, la economía, entre otros, sin embargo, estos aparatos como la misma red internet tienen sus riesgos, principalmente para los menores de edad.

Explicación. El Dr. Ricardo Castañón explicó que "internet no siempre dice la verdad, su contenido no es veraz. Por tanto, las respuestas no siempre son convenientes para todo tipo de público, como la pornografía. El hecho que se cree dependencia es preocupante, cada minuto hay 10 mil personas que buscan información pornográfica; yo los respeto, pero porque no se busca otros aspectos, por ejemplo, sobre cómo ayudar a superar los índices de pobreza. Se tiene que establecer la alfabetización digital, es decir, utilizar de manera madura estos aparatos, que los padres coadyuven en la formación de sus niños", remarcó el especialista.

Su libro. El experto hizo estas declaraciones en el Primer Congreso de Neuropsicología que se llevó a cabo la semana pasada en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (Utepsa), donde además presentó su libro “Cerebro y Aprendizaje en la Cultura Digital”.

Su preocupación. Castañón informó que la situación actual es preocupante, "los padres usan los aparatos tecnológicos como niñeras electrónicas. Los niños empiezan a jugar desde muy temprana edad", apuntó.

Las consecuencias. De acuerdo a los estudios que se publican en el libro están los efectos sobre la visión, "hay niños de 5 años que no ven a 20 centímetros de distancia. Hay personas con colirios en los bolsillos, porque no tienen una disciplina en la exposición de su pantalla de plasma. A eso, hay que sumarle que miramos el celular en posición incorrecta, a la que se ha denominado como cuello de texto. Esta dobla el cuello, de manera que a medida que pasan las horas esto lastima las vértebras cervicales", describió Castañón.

Educación. Por su parte, el Dr. Eduardo Chumacero remarca la importancia de usar los aparatos tecnológicos y la red en beneficio de la educación. "El reto es no dejarse absorber por lo mecánico, tecnológico, que sean instrumentos más humanos y se puede. No podemos estigmatizar al avance tecnológico, sino por el contrario, hay que sacarle provecho, para que esté al servicio de las personas y mejore la comunicación", señaló el especialista.