Hallan bebé en el basurero de un baño

Se trata de una niña, según los médicos está estable.

Lunes, 29 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: La bebita se encuentra en incubadora en el hospital Hernández Vera.

Como “Esperanza” Vera Villa fue bautizada por comerciantes del mercado San Juan de la Villa 1ro de Mayo, una bebita recién nacida encontrada amarrada en una bolsa negra en el interior del papelero del baño público. María Bertha Lara Camacho (41) de ocupación comerciante, se percató del abandono de la criatura debido a que lloraba en el ambiente número 4 del sanitario.

La mujer dedujo que una mujer estaba maltratando a su hijo pero cuando se acercó por curiosidad, no encontró a nadie en el baño y fijó su mirada en el basurero desde donde venía su llanto.

“Me asusté cuando miré porque la bolsa negra se movía y cuando la abrí se trataba de una hermosa niña que aún llevaba el cordón umbilical”, dijo la comerciante.

El hallazgo alarmó a los comerciantes de este centro de abastecimiento que repudiaron el abandonó de la madre y destacaron las ganas de vivir de la bebé que lloró hasta hacerse escuchar.

Pide su guarda legal. Lourdes Fuentes Moreno (37), que colaboró en el auxilio a la criatura, relató que la señora Bertha fue quien bajó asustada con el basurero y la bebé en brazos. “Hubo un momento que no reaccioné cuando la vi entre los papeles sucios del baño, fuimos a pedir auxilio a la Policía y luego hice parar un auto y la llevamos al hospital Hernández Vera”, dijo. Mientras nos dirigíamos a que le brindaran auxilio médico, noté que sus signos vitales se debilitaban y lloré abrazándola y le pedí a Dios que le dé una esperanza de vida. “Dios nos tiene un propósito en esta vida”, afirmó la mujer quien quebró en llanto por el drama del abandono. De su lado, la comerciante Bertha Lara mostró su interés de adoptar a Esperanza y manifestó que se apersonará a la Subalcaldía de la Villa 1ro de Mayo para solicitar la guarda legal. “Soy una mujer viuda y no tengo hijos. Desearía que me pudiesen colaborar en los trámites para darle mi apellido a esa hermosa bebé que encontré en el baño para que sea mi compañera”, manifestó la mujer. Los médicos del hospital Hernández Vera, aseguraron que la niña se encuentra con salud estable y fuera de peligro. Los comerciantes de ese mercado, aseguraron que la mujer fue captada por las cámaras de seguridad del mercado el momento que ingresó al baño. Los testigos descartaron que la mujer haya dado a luz en el baño pues no encontraron manchas de sangre. Creen que la madre ingresó con la niña en la bolsa negra y por cuenta propia decidió abandonarla en el bote de la basura. Hasta ayer ni la Policía, ni la Defensoría de la Niñez se apersonaron a recabar imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a la mujer. De identificar a la madre se le podría iniciar un proceso.