Ocurrió en el km 14 doble vía a La Guardia

Cae avioneta y tripulantes salen ilesos

El piloto y copiloto agradecieron salir con vida.

Lunes, 29 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: La avioneta derramó bastante combustible luego que su motor quedó averiado.

Agradecido a Dios por su protección" así dijo sentirse ayer el capitán David Lee Gates (59) y su copiloto Gonzalo Iglesias Morales (40) tras precipitarse a tierra con una aeronave bimotor matrícula N5224J y resultar ilesos del percance. El piloto aclaró que partieron de una pista autorizada de la zona de barrio Lindo altura del kilómetro 14 doble vía a La Guardia de propiedad de una congregación evangélico cristiana. El sobreviviente relató que una vez tomaron vuelo, en el aire sintieron que el motor del avión no les respondió y perdió fuerza lo que obligó a que retornen a la pista para buscar un aterrizaje forzoso en un campo plano y no así en los domicilios que se encuentran aledaños a la pista. "No detectamos fallas sino percibimos que el motor no estaba acelerando como debería por lo que apagamos los motores y buscamos un lugar adecuado para aterrizar".

Salvan de milagro. Tanto piloto y copiloto aterrizaron en un lugar boscoso con árboles que le sirvieron de colchón y arrastraron al menos 25 metros hasta el punto donde la nave detuvo su marcha quedando el motor completamente dañado. "La DGAS será la encargada de abrir investigación y establecer las causas que derivaron el percance", dijo Gates.

De acuerdo a su itinerario, la nave partió de la pista con dirección al aeropuerto de Viru Viru donde debían descender para emprender vuelo rumbo a Brasil. Gates resaltó que sus vuelos por regular son fuera del país por cuestión de obras de caridad y médicas.

El incidente aéreo movilizó al personal de Bomberos de la Policía que acudió al sitio del aterrizaje y aisló el lugar debido al peligro por el derrame del combustible. Los vecinos de zonas aledañas comentaron que solo escucharon un fuerte estruendo que cayó del cielo y cuando acudieron a observar vieron la nave y a los tripulantes salir del lugar. La nave sufrió daños materiales de consideración.