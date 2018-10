Recategorización internacional

Sistema portuario hacia el Atlántico

Este martes, Gravetal y Aguirre se suman a Jennefer para el transporte de carga.

Lunes, 29 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Cada muelle de los tres puertos tiene capacidad para 200 tn de peso.

Este martes 30 de octubre de 2018 será un día histórico para Bolivia debido a que contará por primera vez con un sistema portuario propio con la recategorización como internacionales de los puertos Gravetal y Aguirre que se sumarán a Jennefer para que la carga nacional pueda salir y entrar de forma soberana por el canal Tamengo hacia el océano Atlántico.

Parte del Canal Tamengo. El nuevo sistema es parte del Canal Tamengo, en la cabecera de la hidrovía Paraguay-Paraná, y se constituye en una de las vías navegables naturales de mayor longitud del planeta con 3.442 kilómetros.

Esa hidrovía está formada por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, aguas internacionales a los que tiene acceso Bolivia y pasa por Puerto Cáceres (Brasil) hasta desembocar en Nueva Palmira (Uruguay).

Satisfacción. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jorge Arias, en una entrevista con la ABI, no ocultó su satisfacción y regocijo por la decisión del Gobierno de impulsar ese anhelo de los exportadores e importadores bolivianos que contarán con tres alternativas de puertos nacionales para mover su carga de una forma más directa hacia rutas de aguas internacionales.

"¿Cómo esto no nos va a emocionar? Si a partir del día martes por primera vez se va a tener un sistema portuario con nombre y apellido propios. Antes no se podía pedir una cotización como Bolivia, porque no existía un puerto con nombre y apellido boliviano. Ahora existen tres puertos", destacó.