Santa Cruz

Avioneta aterriza de emergencia en el Km 14, Doble Vía La Guardia

El piloto y copiloto salieron ilesos

Domingo, 28 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Foto: Cortesía

Una avioneta que había partido desde una pista privada aterrizó de emergencia este domingo en el kilómetro 14 de la Doble vía La Guardia en la capital cruceña. El piloto y el copiloto, salieron ilesos.

La avioneta era pilotada por el capitán David Gates, quien relató que el accidente se registró poco después que despegaron con rumbo al aeropuerto Viru Viru, desde donde iban a realizar un vuelo internacional a Brasil.

"Habíamos esperado que se levante el tiempo, porque estaba lloviznando, arrancamos cuando estaba mejor el tiempo, nos fuimos hasta el fondo de la pista para poder despegar correctamente, contra el viento como se debería. Y el avión parece que funcionó bien, pero al arrancar los motores nos dimos cuenta que no estaba acelerando, entonces cortamos los motores y así llegamos ahora", contó el capitan Gates, que agregó "hicimos lo que se tiene que hacer, cortamos motores y gracias a Dios no fue un golpe tremendo, fueron árboles chiquitos, desaceleró normalmente el avión y no causó ningún daño al pilóto y copiloto", dijo.

Aún se desconocen las razones del accidente y el piloto pidió esperar a que sea la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informe sobre las causas del hecho. "Lo importante es que los dos estamos sin heridas y salimos apenas con unos rasguños, más que todo estamos agradecidos a Dios por su protección", señaló.

La Policía se trasladó hasta el lugar para tomar las declaraciones de los involucrados.