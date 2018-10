Jueza Castro niega intimidación a Ulo y dice que ella la agredió

La jueza dice que es objeto de persecución

Domingo, 28 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: La jueza Claudia Castro. Foto: Página Siete

La jueza tercero Anticorrupción, Claudia Castro, reapareció luego del incidente que protagonizó tras retener por más de 40 minutos a la comunicadora María Ulo y su camarógrafo Marcelo Calle, ambos de la red ATB, y en su descargó afirmó que fue la comunicadora quien la agredió e incluso aseguró que toda esa secuencia de agresiones es promovida por un grupo de abogados a los que denunció por consorcio.



“Le dije que no le iba a dar un reportaje porque estaba con licencia (…). La periodista empieza a elevar la voz, lanza improperios y yo le dije no voy a salir en cámaras, me voy a reservar ese derecho”, indicó.



Castro dijo que no amedrentó a Ulo con hacerla detener con la Policía y aseveró que las agresiones que recibe son reiterativas.

“Tenemos un circuito cerrado que filmó el hecho y ahí se advierten las agresiones de la periodista porque ya ha sido reiterativo (…). Nadie ha amenazado a la periodista con hacerla arrestar, solo le dije no voy hablar”, declaró en el programa Anoticiando de la red ATB.

La jueza consideró que detrás de toda esa “secuencia de situaciones” hay un grupo de abogados a los que hace tiempo denunció por consorcio, aunque no detalló de quiénes se tratan. También dijo que es objeto de persecución y que no se siente segura.

“Toda esta secuencia de situaciones está siendo promovida por un grupo de abogados a los cuáles he denunciado por consorcio hace tiempo. Los he denunciado a la Fiscalía y a otras autoridades competentes, lamentablemente he sido objeto de persecución. Como persona no me siento resguardada”, remarcó.

En tanto la periodista María Ulo ratificó su versión e incluso presentó un audio en el que se oye las amenazas de arresto.

“Me rodearon como cinco asistentes, más la jueza. Me sentí intimidada porque el Policía me dice tenemos que ir al FELCC para resolver el tema, incluso la jueza le dice a mi compañero (camarógrafo) usted no puede filmar, está cometiendo un delito”, remarcó.

Ulo acudió a la oficina de Castro para preguntar por la demora en la excarcelación de Marihela Valdés, la exsubgerente regional de Operaciones del Banco Unión, que denunció el millonario desfalco de Juan Pari.

La jueza sostuvo que debido a una demora en los trámites aún no se procedió a emitir el arresto domiciliario Valdés.