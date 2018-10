De acuerdo a lo anunciado

Nueva directiva TSE prevé elegir este lunes

Situación. El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Senadores el pasado viernes. En la institución aseguran que hay quórum.

Domingo, 28 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Institución. El vocal Costas garantiza el cumplimiento del cronograma electoral del 2019.

De acuerdo a la explicación del vocal Antonio Costas, este lunes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) elegirá a su nueva directiva. Lo anunció un día después de la dimisión a la presidencia de Katia Uriona, el pasado 22 de octubre, argumentando que la institución cuenta con cinco de los siete vocales. "En este momento el Tribunal Supremo Electoral cuenta con 5 vocales, tiene el quórum suficiente como para conformar una nueva directiva", remarcó en aquella oportunidad.

Antecedentes. La presidenta del TSE, Katia Uriona, presentó su renuncia irrevocable al cargo y, antes, el 1 de octubre, renunció el vicepresidente José Luis Exeni, aduciendo problemas de salud. Costas explicó que la nueva directiva será conformada el lunes, porque la vocal María Eugenia Choque, se encuentra en un evento internacional en representación del país, también garantizó las elecciones primarias y el calendario que maneja la institución. Cabe resaltar que los miembros actualmente en funciones del TSE son: Antonio Costas, María Eugenia Choque, Lucy Cruz, Idelfonso Mamani y Carmen Sandóval.

El legislativo. Por otro lado, desde la Cámara de Diputados se aprobó el pasado viernes el proyecto de ley que prevé cubrir las acefalías que hay en el TSE. Es más, el documento ya pasó a la Cámara de Senadores, donde se prevé que su tratamiento inicie también este lunes. Cabe aclarar que el documento plantea la modificación de la Ley del Órgano Electoral para poder elegir de manera corta a los vocales suplentes y al espacio titular que hay pendientes. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que tras la aprobación y promulgación de ese proyecto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) emitirá una resolución para habilitar como titular a la única vocal suplente del TSE, Lidia Iriarte, elegida en 2015.

La posición del vocal. Por su parte, Costas ya se había pronunciado al respecto indicando que es innecesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cubra las acefalías que dejaron en el TSE Katia Uriona y José Luis Exeni, puesto que la institución tiene quórum.

Descartan crisis. El presidente Morales y las vocales María Eugenia Choque y Lucy Cruz coincidieron que en el Tribunal Supremo Electoral no existe "división". "El TSE está en crisis, eso dice la derecha, pero si evaluamos quién está en crisis, la derecha está en crisis, no el TSE. Tienen sus problemas, disputas internas y no tienen programa; bueno, eso es la responsabilidad de ellos", dijo Morales, la semana pasada.

22 Octubre

Renunció Katia Uriona al Tribunal Supremo Electoral.

