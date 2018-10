En el Hospital de Niños

Fallece un menor por una supuesta negligencia médica

Salud. El paciente de 8 años padecía apendicitis. Investigarán las causas.

Domingo, 28 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Denuncia. Albertina Villarroel, madre del niño, pide apoyo para esclarecer la muerte de su hijo.

Un niño de ocho años que padecía de una apendicitis murió la madrugada de ayer en el hospital del Niño Mario Ortiz Suárez en Santa Cruz, luego que una enfermera le colocara un medicamento extraño. El menor de edad iba a ser dado de alta este domingo.

Sedante colocado en lugar equivocado. Albertina Villarroel, madre del niño, con lágrimas en los ojos pidió a las autoridades de Salud ayudarla a dar con el paradero de la mujer que introdujo el remedio a su hijo. El pequeño falleció a las 4:00 de este sábado.

"La enfermera le introdujo el sedante directo por el catéter y no por el suero como lo hacía. Ella le puso directo a la vena y le dio una convulsión. Ella (la enfermera) tenía que colocar en el suero arriba y no así directo", declaró la progenitora a la red Uno.

Buscan a la enfermera. Según Villarroel, las autoridades del Hospital de Niños, no quieren dar el nombre de la enfermera que suministró el sedante a su hijo que está en la morgue municipal.

"Me dijeron en el hospital de niños que me iban ayudar con el cajón y que no haga pública la muerte de mi hijo, que esto no es negligencia que esto siempre pasa", lamentó la mujer.

Descompensación súbita. Por su parte, el médico responsable de turno del hospital, al ser consultado ayer sobre la supuesta negligencia, indicó que el menor, que cursaba el tercero de primaria, sufrió una "descompensación súbita" tras el calmante que le inyectó la enfermera.

Apendicitis. La apendicitis es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen. La apendicitis provoca dolor en el abdomen bajo derecho y el único tratamiento válido es la extirpación quirúrgica del apéndice.