Aún la iniciativa legislativa está en socialización

Proyecto de Movilidad Urbana fija igual sanciones a peatones y ciclistas

Norma. Entre las faltas sancionables para los primeros se fija cruzar la calzada intempestivamente. Para los segundos se establece multa para los que no usan ciclovías.

Sábado, 27 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Otros sectores. Por primera vez se los incluye a los peatones y ciclistas en la normativa.

El proyecto de Ley de Movilidad Urbana establece sanciones tanto para conductores de vehículos particulares como para operadores y conductores del servicio público. Aunque la particularidad en este proyecto de normativa es que fija igual sanciones para otros grupos no incluidos aún en otra normativa ni en la nacional, es decir la Ley de Tránsito. Se trata de los ciclistas y los peatones. Esta iniciativa legislativa aún está en etapa de socialización y se proyecta que se apruebe recién a finales de este año o a inicios del próximo. Para los distintos tipos de infractores las sanciones se fijan en leves, graves y muy graves.

Sanción por no ocupar acera. En el artículo 40 del proyecto de Ley de Movilidad Urbana se establecen las sanciones para los distintos infractores: en el caso de los peatones se fijan 10: de estas dos son leves: utilizar las señales de dominio públicos para publicidad y la otra es no utilizar las aceras, cruces peatonales y puentes, puntos de paradas y demás elementos destinados a la circulación peatonal. Como sanciones graves se fijan: hacer uso indebido de áreas públicas; plazas, parques, rotondas, u/y otro espacio público y agredir a algún funcionario municipal cuando esté en el ejercicio de sus funciones.

También se remarca cuatro sanciones muy graves: la primera es cruzar intempestivamente o temerariamente la calzada, cerrar la vía pública sin autorización; alterar, destruir, remover o suprimir las señales de tránsito y la última alterar y o colocar elementos externos a la infraestructura vial. El secretario ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Omar Ribera, explicó que aún no conoce a detalle el proyecto aunque enfatizó que es necesario que estén incluidos todos los sectores. Agregó que se debe tomar en cuenta también campañas de educación ciudadana.

Una universitaria que estaba por la plaza principal, 24 de Septiembre, Carolina Quiroga, enfatizó que se necesitan actualizar varias normas en el país para incluir nuevos grupos de población o actividades que antes no estaban normados.

Sancionarán a los que no ocupen ciclovías. En el artículo 43 se establecen nueve tipos de sanciones para los ciclistas: dos leves; lanzar o botar residuos sólidos a la calle y realizar acrobacias en lugares no autorizados.

Hay dos graves; circular con bicicleta siendo arrastrado por un vehículo y circular sin casco. En las muy graves hay cinco: la primera es sancionar a los que no ocupen la ciclovía donde estas existan, circular por las aceras, plazuelas y parques, donde la prioridad sea la circulación peatonal, hacer uso de dispositivos electrónicos que dificultan la atención, no utilizar aditamentos reflejantes cuando transitan de noche y no señalizar todas las maniobras con la debida antelación o anticipación al resto de ocupantes de la vía.

Cabe recalcar que aún esta es una iniciativa legislativa planteada por la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana. En caso de aprobarse sin modificaciones aún el monto económico para cada sanción deberá ser fijado en una reglamentación especial.

Se plantea aprobarlo en diciembre. Cuando se presentó el proyecto de normativa, el secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, enfatizó que se socializará la iniciativa hasta finales de este año con los distintos sectores. Entonces igual la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, enfatizó que se proyecta que hasta finales de diciembre se apruebe la norma en el Concejo.

54 Artículos

Tiene el proyecto de Movilidad Urbana.

4 Por ciento

Es el incremento del parque automotor cada gestión.