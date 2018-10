Investiga el desfalco al Banco Unión

Periodista intimidada por una juez

Denuncia. María Ulo fue retenida y amedrentada. Grabó algunos documentos y querían que los borre de su celular.

Sábado, 27 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Amedrentada. María Ulo dijo haber sentido mucho temor ante las amenazas de arresto.

La periodista de la red de televisión ATB, María Ulo, que investiga y hace seguimiento del caso desfalco de 37,6 millones de bolivianos al Banco Unión, fue retenida y amedrentada ayer por la juez tercera Anticorrupción, Claudia Castro, denunció la afectada.

"Haciendo seguimiento al caso del desfalco y la situación de la exfuncionaria Mariela Valdez, buscaba la contraparte de la juez, pero ella me intimidó y amedrentó", denunció Ulo.

Grabación con celular. Ulo concedió una entrevista al portal Urgentebo y contó detalles de lo ocurrido la mañana de ayer en juzgados. Dijo que fue la autoridad jurisdiccional que la invitó a pasar a su oficina y le empezó a mostrar unos papeles, la periodista comenzó a grabar con su celular, la acción generó la molestia de Castro.

"Le dije: doctora yo necesito imágenes porque soy medio de comunicación televisivo. Y me dice después: borra ese material, dame tu celular. Yo le respondí que no, llamó a la Policía y les dice que yo me metí por la fuerza (...) los policías me dicen otra vez que borre las imágenes, yo me volví a negar", señaló la periodista de ATB.

Castro ordenó a los oficiales de la institución verde olivo trasladar a Ulo, a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), "me sentí intimidada", subrayó.

"Yo no tengo nada personal contra la juez, solo yo hago mi trabajo. Es más, ni siquiera la conozco a la jueza.

Me sentí realmente intimidada, que llame a la Policía, me querían quitar el celular y llevar a la Felcc no corresponde", lamentó la reportera.

37 Millones

es el monto que fue desfalcado del Banco Unión.

Agencias eldia@eldia.com.bo