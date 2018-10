Periodista está dispuesto a declarar, este es su testimonio

Viernes, 26 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Periodista de Cadena A, Rubén Araníbar, considerado testigo clave en el caso. Foto: Edwin Apaza.

El periodista de Cadena A, Rubén Araníbar, considerado testigo clave en el caso La Asunta que implica al dirigente Franclin Gutiérrez, afirmó este viernes que está dispuesto a declarar ante la Fiscalía para relatar lo que observó el 24 de agosto, día en que falleció el teniente de policía Daynor Sandoval en esa región de Sud Yungas.

Araníbar desmintió rumores de que estaría temeroso de hacer su declaración. Aseguró que se encuentra “tranquilo” y que se presentará en la fecha y hora en que la Fiscalía lo cite, mediante una notificación personal.

“No tengo que declarar a favor o en contra de nadie, simplemente daré mi versión del trabajo periodístico que realice en esa jornada”, dijo el reportero, cuyo testimonio es considerado por la defensa de Franclin Gutiérrez como clave para eximirlo de culpa.

Según la abogada Paola Barriga, el líder yungueño está acusado de llevar armas al sector de La Asunta para organizar una resistencia de cocaleros frente a las fuerzas de erradicación. La jurista niega esa versión y afirmó que el testimonio del periodista servirá para descartarla.

Este es el relato del periodista

Araníbar contó que, por instrucciones de su medio televisivo, viajó a La Asunta la tarde del 23 de agosto, junto a dirigentes de Adepcoca.

Indicó que durmió esa noche en el lugar y al día siguiente recién vio a Franclin Gutiérrez, alrededor de las seis de la mañana. Se pusieron de acuerdo para hacer un recorrido por los cocales, donde la directiva de Adepcoca pretendía mostrar “excesos” que habrían cometido los erradicadores.

El periodista indicó que todo el día hizo el recorrido por diferentes comunidades, concentrado en su trabajo de tomar imágenes y testimonios.

“Durante todo el día nosotros hemos acompañado al señor Franclin Gutiérrez y a la comitiva para conocer estos aspectos que querían denunciar”, afirmó el periodista, que además precisó que tuvo entrevistas con el líder yungueño en varios momentos de la jornada.

Relató que alrededor de las 11:30 estuvo en la central Puerto Unido, por el puente San Antonio, donde Gutiérrez fue recibido con guirnaldas y participó de un ampliado.

En la tarde, estuvo en la comunidad Puerto San Lorenzo alrededor de las 15:30. Ahí se enteró de que había un enfrentamiento entre cocaleros y los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Entonces se contactó con el comandante de esa unidad que le confirmó la existencia de tres heridos, pero al momento no había ningún fallecido.

El periodista dijo que después exigió que lo retornen al centro poblado de La Asunta, para mandar su material. Llegó a las 19:30, comió e intentó enviar sus imágenes, pero era complicado por la falta de señal de telecomunicaciones. Sólo pudo sacar su reporte por teléfono.

Indicó que pasadas las 22:30 recién se enteró, mediante noticias y redes sociales, que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, había informado sobre la muerte del policía y acusaba a Franclin Gutiérrez y Amparo Carvajal, la presidenta de Derechos Humanos.

Entonces, el periodista golpeó la puerta de la habitación donde estaba Franclin. “La primera reacción que él tuvo fue no creer lo que le estaba diciendo, le mostré algunas publicaciones que había y me dijo esas acusaciones son muy graves y no quiso declarar, no quiso que le tome su impresion sobre lo que se conocía”, contó.

Según el reportero, Gutiérrez despertó a otros dirigentes y le dijo que hablaría con abogados, para hacer una entrevista al día siguiente.

Ya el sábado, 25 de agosto, temprano el periodista buscó a Franclin, pero le dijeron que el dirigente ya había abandonado el hospedaje alrededor de las cuatro de la madrugada.

Consultado sobre si observó o escuchó sobre la existencia de armas, el periodista afirmó: “No. Mi trabajo fue más centrado en lo periodístico no observé absolutamente ningún tipo de cosas distintas, diferentes, no sé, comentarios, no, nada”

“Yo por los menos me dediqué a registrar con imágenes la verificación que estaba haciendo este grupo de directivos de Adepcoca, recibir testimonios de las personas, hacerme imágenes de los cocales, y la prioridad, claro, en ese momento, luego de realizar ese tipo de trabajo, era enviar ese mi material a mi medio televisivo”, agregó.

Recalcó que está dispuesto a declarar. Señaló que a su medio llegó una notificación que le hicieron conocer de manera informal, pero él espera que la Fiscalía lo cite de manera personal para ir a prestar su testimonio.