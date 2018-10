José Antonio Costas desafía a la Asamblea

Vocal cuestiona ley para cubrir acefalías

Polémica. Ley del Órgano Electoral no plantea esa posibilidad. El MAS enfatiza que la Asamblea es la única facultada para elegir vocales. Oposición rechaza reemplazo.

Viernes, 26 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Tensión. Proyecto de Ley para elegir nuevos vocales fue tratado ayer en la Cámara de Diputados en medio de críticas y rechazo.

El vocal José Antonio Costas, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), desafía a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por la elección de nuevos vocales para la institución electoral.

La autoridad del Órgano Electoral, considera que es “oficioso e innecesario” buscar una nueva elección para obtener más vocales.

El TSE en los últimos días sufrió la renuncia de dos de sus vocales: Katia Uriona y José Luis Exeni, quedando activos 5 vocales, los mismos que coincidieron en asegurar que el funcionamiento es normal y que no afectaría en el desempeño de la institución la salida de las 2 autoridades mencionadas, por existir el quórum respectivo.

Pese a esto, en la ALP impulsado por la bancada del Movimiento Al Socialismo(MAS) se está trabajando una ley corta para elegir los vocales que cubrirán las acefalías de suplentes existentes.

Posición. En entrevista con Erbol, Costas señaló que no es la primera vez que el ente electoral funcionaría con menos vocales. Recordó que cuando era parte de la Corte Nacional Electoral solo había tres vocales y se trabajó perfectamente. "Por eso yo he pedido y he reivindicado, por eso inclusive he tenido esa frase chapaca tan característica ‘cada carancho a su rancho’", manifestó.

Advirtió que, en caso de seguir con esa idea, la ALP deberá rendir informe de su decisión. "Los criterios, las ideas que tiene la Asamblea para justificar esta designación (de nuevos vocales), deberán rendir cuenta ellos. Nosotros como fieles cumplidores de la Constitución y la ley, le acataremos lo que disponga esta instancia legislativa, pero en mi concepto es innecesario", dijo.

En ese sentido, recordó que la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) determina que no se puede llamar a suplentes de vocales ni seleccionar nuevos, mientras haya quórum.

Insistencia. La respuesta por parte de la ALP no se hizo esperar.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, recordó que la ALP es la única instancia facultada para elegir las vocalías del Órgano Electoral. "Si él cree que pueden trabajar de buena manera los cinco miembros que restan es su opinión y la respetamos, pero quien elige vocalías es la Asamblea Legislativa (…) estamos ejerciendo nuestras funciones constitucionales y eso lo manifestamos de manera muy clara al señor Costas", señaló.

Rechazo. Además de Costas, la oposición y activistas que defienden el voto del no a la reelección de Evo Morales mediante el referéndum del 21 de febrero 2016, también se pronunciaron en contra de la elección de vocales.

La diputada de Unidad Demócrata (UD) Eliane Capobianco, reiteró su rechazo al proceso de elección de nuevos vocales. "No tenemos dudas que la intención es poner en esas acefalías personas que respondan a sus intereses y que sean afines al partido de Gobierno", expresó.

Una misma posición asumieron activistas de plataformas ciudadanas del 21F.

Inclusive surgió una propuesta de cambiar a la totalidad de vocales del TSE y no así llenar los espacios vacíos que existen.

Eduardo Gutiérrez, de Sos.Bolivia, en coordinación con otras plataformas anunció el envío de una carta al TSE para pedir la renuncia del resto de los vocales para que se lleve adelante una nueva elección total de vocales.

Debate. En esa línea, el proyecto de Ley que modifica la Ley del Órgano Electoral para cubrir las acefalías en el TSE, ingresó ayer al pleno de la Cámara de Diputados, después de ser aprobado en la Comisión de Constitución el pasado miércoles.

El documento consta de 3 disposiciones, la primera se refiere a modificar el artículo 48 de la Ley del Órgano Electoral para que los vocales suplentes puedan trabajar en instituciones públicas mientras no sean convocados para ejercer la vocalía titular.

La segunda apunta a habilitar a la única vocal suplente, elegida en 2015, para que sea titular.

La tercera disposición se trata de resolver las acefalías de un vocal titular y de seis suplentes, tras la reciente renuncia de José Luis Exeni y Katia Uriona al TSE.

Poco más de las 3 de la tarde inició el debate de manera intensa, en medio de críticas y rechazo por parte de los legisladores opositores.

Hasta el término de esta edición el debate por la aprobación del proyecto de Ley aún estaba siendo tratado en sesión. El documento también deberá ser analizado y en la Cámara de Senadores.

6 Años

dura el mandato que tienen los vocales del TSE de acuerdo a norma.

Notaria de cochabamba asumirá la titularidad

La notaria de fe pública, Lidia Iriarte Tórrez, nacida en Cochabamba, se perfila como nueva vocal titular del TSE, en el marco de la ley que aprobará la Asamblea Legislativa Plurinacional para llenar las acefalías en el cuarto poder del Estado.

En 2015, la Asamblea eligió a seis vocales suplentes del TSE, entre quienes estaba Iriarte, sin embargo, los otros cinco renunciaron al cargo o se inhabilitaron quedando solo la notaria como la única en esa condición. Postuló a la Defensoría del Pueblo, en el 2016.