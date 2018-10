La medida duró casi cuatro días

Bloqueo en la ruta al Beni causó perjuicio y pérdidas económicas

Acuerdo. Luego de dialogar con el Ministro de Gobierno y otras autoridades se decidió levantar la medida.

Viernes, 26 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Cuatro Cañadas. Pobladores permanecieron en la medida durante cuatro días.

Cuatro días de bloqueo consecutivos en la vía que une a Santa Cruz con el Beni, no solo dejó heridos y detenidos por los enfrentamientos, sino también grandes pérdidas económicas tanto para productos del consumo interno como de exportación. Vehículos livianos y de alto tonelaje se vieron obligados a permanecer en las carreteras esperando que se solucione el conflicto. Los transportistas iniciaron esta medida el pasado lunes porque exigen que la ABC cumpla el compromiso de reconstruir la carretera Santa Cruz - Trinidad, instalaron puntos de bloqueo en Guarayos, San Ramón, Cuatro Cañadas y San Julián, en esta última región la noche del miércoles se produjeron violentos enfrentamientos con policías.

Mucha gente quedó perjudicada. En todos los puntos de bloqueo, se pudo observar que mucha gente se quedó varada, sin poder llegar a sus destinos causando gran malestar, ya que esa situación implicó gastos que no estaban presupuestados, toda vez que tenían que buscar agua y alimentación mientras duraba el conflicto. Algunas personas optaron por cruzar los puntos de bloqueo a pie para no retrasar su viaje, otros utilizaron los servicios de los mototaxistas, quienes aprovecharon la situación para hacer negocio ya que subieron sus tarifas sin ningún control. Edilio Arrázola, quien transportaba ganado desde el municipio de Camiri hasta San Javier, indicó que se topó con el bloqueo el domingo a la medianoche y no pudo cruzar, tuvo que permanecer en Cuatro Cañadas y por no tener agua y alimentación para los animales se murieron cuatro, lo que significa una pérdida económica. "Estamos lejos, no se encuentra agua ni nada para comer, estoy de acuerdo con el reclamo que hacen, pero se debería buscar otro tipo de medidas que no sean perjudiciales", dijo Arrázola.

Por su parte Ana Alarcón, quien viajaba a Trinidad para prestar servicio de alimentación a los estudiantes de los Juegos Plurinacionales, quedó varada desde el lunes, con todos sus productos, que muchos de ellos eran perecederos y se echaron a perder . "Tengo una inversión de 30 mil bolivianos y si me quedo más días lo voy a perder todo. Estamos sufriendo todas las inclemencias del tiempo y para variar se está haciendo todo un negociado para dejar pasar a la gente que va en busca de comida. Nos están cobrando peaje de 2 a 5 bolivianos", denunció Alarcón.

Carga de exportación con retrasos. Rafael Riva, gerente técnico de la Cámara de Exportadores y Logística de Santa Cruz (Cadex), indicó, que diariamente salen por la carretera al Beni hacia Brasil, alrededor de 20 camiones con carga de exportación, lo que genera una pérdida de aproximadamente 200 mil dólares. "Los principales productos que se exportan por esa vía son alimentos, soya, algo de madera y minerales no metálicos, cuyo destino principal es Brasil. Pero este bloqueo no solo está afectando al sector exportador, sino al abastecimiento interno. sabemos que en esta región se produce el 70% de los alimentos del país, por lo que se ve afectado el abastecimiento de carne, porque hay ganado que está varado, la producción agrícola de la zona de San Julián", explicó Riva, a tiempo de agregar que el costo de tener un camión con carga varado es alrededor de $us 150.

A su criterio, Riva dijo que estas medidas no son las adecuadas, toda vez que se deben buscar otros mecanismos de resolver el problema sin causar perjuicio a la población.

En esa misma línea, Óscar Ciro Pereira, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), indicó que si bien las carreteras en mal estado es un perjuicio, las medidas de hecho como los bloqueos, perjudican más al sector productivo porque eso implica quitar fluidez al transporte de los productos a los centros de abastecimiento. "Antes de tomar una medida de esta, se debió agotar el diálogo, porque realmente hay perjuicio al sector productivo ganadero", dijo el titular de Fegasacruz.

ABC ve desinformación en el tema de carreteras. El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Luis Sánchez, aseguró que esa institución realiza los trabajos de mantenimiento que son necesarios en las vías hacia el departamento del Beni y la Chiquitania, pese a que las lluvias son recurrentes en esa región.

"Hay bastante desinformación y alguien está utilizando el desconocimiento de las carreteras para movilizar a la población y genera convulsión; en todos los tramos carreteros se está trabajando en unos con mayor intensidad que otros", informó.

Dan cuarto intermedio y dialogan con el Gobierno. Alrededor de las 17:00, se instaló el diálogo entre transportistas y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, después de una ardua negociación a las 18:30 acordaron liberar a los 16 aprehendidos la noche del jueves y se levantó el bloqueo, así lo informó Ronald García, presidente de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz (Fedetrans). "Hemos pedido la liberación de los 16 compañeros en San Julián y vamos a dar un cuarto intermedio con vigilia y nos vamos a sentar con las autoridades competentes", dijo García.

1 Persona

fue enviada a la cárcel por atropellar a policías durante el conflicto.

5 Puntos

de bloqueo se fueron los que se instalaron a lo largo de la vía hacia el Beni.

Varados. Cientos de vehículos livianos y pesados se quedaron en la carretera durante los días de bloqueo.

Conflicto. Momentos de tensión se vivieron en los puntos de bloqueo de San Julián y Cuatro Cañadas.