Santa Cruz

Gobierno condiciona diálogo con transportistas a suspender bloqueo en Santa Cruz

El representante de los transporistas Valuis Sequeli pidió la liberación de los aprehendidos.

Jueves, 25 de Octubre, 2018

El ministro de Gobierno Carlos Romero condicionó este jueves la instalación del diálogo con los transportistas, al levantamiento de las medidas de presión con bloqueos en la ruta al departamento de Beni.

“Mientras mantengan bloqueados los caminos mientras no se liberen las rutas, mientras no levanten los bloqueos no hay absolutamente nada que dialogar con la gente que protagoniza bloqueos en Santa Cruz”, declaró el titular de Gobierno.

Los transportistas bloquean hace cuatro días la carretera a Trinidad (Beni) con el objetivo de que las autoridades atiendan sus demandas y así solucionar el conflicto.