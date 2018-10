Tarija

Denuncian que reos de máxima seguridad del penal de Tarija no reciben terapia ocupacional

Jueves, 25 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: imagen ilustrativa

La representante de la Defensoría del Pueblo en Tarija, Carola Romero, denunció el jueves que los privados de libertad del bloque de máxima seguridad del penal de Morros Blancos, de esa ciudad, no tienen acceso a ninguna terapia ocupacional y que viven en condiciones inhumanas.



"Se ha tomado conocimiento que estas personas que se encuentran en el bloque de máxima seguridad no tendrían acceso a terapia ocupacional, que no tienen acceso a la luz del sol, no tienen áreas de esparcimiento, la posibilidad de tener contacto con sus familiares y mucho menos un tratamiento psicológico", informó en conferencia de prensa.



Explicó que una situación constante encierro, sin contacto con nadie, más la crisis psicológica que atraviesan los privados de libertad, podría ser el detonante para que se quiten la vida, como ocurrió en la víspera con un interno del bloque de máxima seguridad del penal de Morros Blancos.



"Cuestionamos de sobre manera la respuesta que está dando la instancia penitenciaria, a través de los equipos multidisciplinarios, especialmente en el bloque de máxima seguridad", agregó.



Añadió que en su visita a ese penal, recibió denuncias de que los reclusos son extorsionados con cobros de distintos tipos, supuestamente propiciados por personal de Régimen Penitenciario, Policía y algunos internos, situación que -dijo- "debe ser investigada".