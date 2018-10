Política

Una notaria cochabambina se perfila como nueva vocal titular del TSE

Jueves, 25 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Lidia Iriarte en su entrevista cuando postuló a la Defensoría. Foto: @SenadoBolivia

La notaria de fe pública, Lidia Iriarte Tórrez, nacida en Cochabamba, se perfila como nueva vocal titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el marco de la ley que aprobará la Asamblea Legislativa para llenar las acefalías en el cuarto poder del Estado.

En 2015, la Asamblea eligió a seis vocales suplentes del TSE, entre quienes estaba Iriarte, sin embargo, los otros cinco renunciaron al cargo o se inhabilitaron quedando sólo la notaria como la única en esa condición.

Iriarte, según su hoja de vida, tiene 40 años de edad y estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Este año fue una de las seleccionadas como notaria, después del último proceso de selección.

Habla castellano y quechua. En 2016 hizo noticia porque, cuando postuló a la Defensoría del Pueblo, hizo su exposición ante asambleístas en su lengua originaria, pero una diputada opositora le pidió que lo haga en español, según publicó La Razón ese entonces.

Tras la renuncia de José Luis Exeni como vocal, a inicios de octubre, Iriarte pidió que la Asamblea la habilite como titular, pero se le respondió que la Ley 018 sólo permite aquello cuando no haya quórum en la Sala Plena del Tribunal Electoral.

Ahora, tras la renuncia de Katia Uriona, el MAS -que tiene el control de la Asamblea- decidió elaborar una nueva ley para permitir que por esta ocasión Iriarte sea promovida a titular y se elija a otro vocal para llenar los vacíos.

Existía la duda sobre la legalidad de Iriarte como vocal suplente, puesto que no puede tener doble función pública al ser también notaria. Pero, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, explicó que -por ley- el notariado no es una función pública, sino una actividad privada de servicio público, por lo cual no hay incompatibilidad.

Montaño también explicó que Iriarte será nombrada como vocal titular con una resolución de la Asamblea Legislativa, después de que se apruebe la Ley que permita llenar las acefalías.

Asimismo, la Asamblea elegirá al vocal titular que restaría en acefalía y a los seis suplentes.