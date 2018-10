Retiran 2 lotes de Ibuprofeno y Sulfato Ferroso del mercado por incumplir normas de calidad

Las empresas notificadas tenían un plazo de 72 horas para cumplir con la disposición de la Agemed

Jueves, 25 de Octubre, 2018

Foto: Radio Fides

El Ministerio de Salud, a través de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), instruyó el retiro de dos lotes los medicamentos Ibuprofeno de 100mg/5ml suspensión y Sulfato Ferroso en tabletas por no cumplir con las normas de calidad.

La responsable de Agemed, Brenda Ríos, explicó que ambos medicamentos observados en los controles de calidad pertenecen a laboratorios Cofar y Universal Farma, respectivamente.



"La Agemed realizó la instrucción del retiro de dos lotes de medicamentos, se trata del ibuprofeno de 100 miligramos, del lote 306157 y fue retirado porque tiene observación de calidad al no cumplir con la valoración del principio activo que es el ibuprofeno. El segundo es el Sulfato Ferroso, los comprimidos estaban averiados", precisó.



Ríos remarcó que la instrucción fue enviada a las gobernaciones, a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes), a la seguridad social, alcaldías y otras entidades.



Sin embargo, aclaró que el retiro solo se aplica a los dos lotes específicos y que no hay motivo de alarma.



Remarcó que las empresas notificadas tenían un plazo de 72 para retirar los medicamentos y presentar un informe de alcance nacional sobre las cantidades exactas de distribución en el mercado.



Informe



De acuerdo a los resultados del laboratorio de Control de Calidad y Toxicología, el lote de Ibuprofeno observado no cumplía con la valoración del principio activo, lo que significa que "si el paciente lo llega a consumir no tendrá la concentración adecuada del fármaco ocasionando una falla terapéutica o del tratamiento".



Sobre el Sulfato Ferroso, Ácido fólico y Vitamina C, informa que son comprimidos pastosos, apelmazados, que ocasionarían el mismo efecto que el del Ibuprofeno, es decir, "al desintegrase la tableta la concentración del fármaco es dudosa".