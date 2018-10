Hoy se conmemora el Día internacional del sector

Personas de talla baja aún enfrentan discriminación

Sector. Nancy Camacho, de 1.20 metros, cuando era joven dejó de estudiar para evitar comentarios agresivos. Por su parte, Darlin Añez, 1.18 lucha contra los prejuicios.

Jueves, 25 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Fuerte. Así es el carácter de Darlin, quien actualmente cursa el último curso de secundaria.

Cuando tenía 9 a 10 años yo era sumamente acomplejada, alguien venía a la casa y me tenía que esconder.

Yo era la novedad. (Decían) "¿Cómo alguien iba a tener una hija así?, ¿Quién es esta?". Para que no exista este tipo de problemas me tenía que esconder hasta que se vaya la visita. Ahí recién salía. En mis tiempos tener una hija como yo era una maldición", recordó Nancy Camacho, quien tiene acondroplacia, una condición que provocó que solo llegue a medir 1.20. Como forma de protegerla de los comentarios, su madre, incluso llegó a retirarla del colegio cuando estaba en sexto de primaria. A sus 69 años, Nancy destaca que en la actualidad la visibilización de los derechos de este sector de la población causó que exista más aceptación. Otra persona, igual de talla baja, Darlin Añez, enfrentó una realidad un poco distinta, pues afirma que casi nunca fue discriminada y este año se alista para graduarse como bachiller. Hoy se conmemora el Día Internacional de Personas de Talla Baja, también, desde hace tres años, el nacional.

Nunca tuvo pareja por miedo a la discriminación. "Mi vida era un caos, burlas, insultos de la gente... En la calle me querían pellizcar para saber si era de verdad. Eso para mi madre era un sufrimiento por eso prefirió que la acompañe a trabajar siempre", enfatizó Camacho. Ella desde que dejó el colegio se convirtió en la sombra de su madre, quien incluso no dejaba que ningún hombre se le acerque y la mentalizó que no debía de casarse. "No me casé, nunca tuve ni novio. Mi madre me decía: "nunca vas hacer caso a los hombres, son unos burlescos, se van a burlar de vos", contó a tiempo de recordar que solo uno de los pretendientes que tuvo le interesó, pero su madre lo alejó para evitar que sufra. Este pensamiento de su madre, ella lo adoptó como propio para toda su vida.

Hace más de 14 años su mamá falleció y desde entonces permanece en su casa. Adaptó su vivienda, donde pasa la mayor parte del tiempo, para movilizarse sin dificultad. Su cama es más pequeña, tiene sillas para su tamaño y proyecta contratar modificaciones para su baño. Ella tiene de compañía dos inquilinas que viven hace meses con ella. Además ocasionalmente sus hermanos la visitan, ambos son de estatura promedio.

Nancy vivió en distintos departamentos: Oruro, La Paz Potosí y Cochabamba. De esta trayectoria tiene varios recuerdos de vulneración de sus derechos todos de personas externas a su familia. Aunque un hecho que recuerda como si fuera ayer es que su padre la intentó vender a un circo, pero su madre lo impidió.

Poco a poco se fue acostumbrando y moldeando su carácter. Solo fue consciente de esto hasta que un día charlando con sus familiares, aún adolescente, les comentó, "No sé si me hice fuerte ante la burla de la gente o si la gente se acostumbró a mí, pero ya no siento sus risas hacia mí", le comentó a sus hermanos.

La acondroplacia es un trastorno en el crecimiento óseo de los cartílagos de las piernas que provoca que las personas no crezcan mucho más de un metro.

'Nada me detiene'. Añez, quien mide 1.18 metros, recuerda que cuando era pequeña igual evitaba salir de su casa por miedo a las burlas, pero en su adolescencia comenzó a superar esto gracias al apoyo de su padre, sus hermanos y sus compañeros. "Ahora a mí nada me detiene, no me importa lo que digan. Me quedo callada y solo cuando considero que es suficiente contesto", indicó a tiempo de recordar que uno de los últimos hechos de discriminación que tuvo que afrontar es los insultos de uno de sus compañeros de colegio estas últimas semanas.

A solo meses de graduarse ya tiene claro que desea estudiar Marketing y Publicidad. "Yo soy extrovertida. Soy alegre. Juego fútbol para distraerme. No tengo problema con nada. Ya tuve pareja de talla alta. Nunca tuve de talla baja. No he tenido problema con el trato con las personas. Aunque sí tengo dificultad con los niños que en su inocencia son torpes muchas veces pero eso es por falta de educación de los padres", destacó.

La Asociación de Talla Baja en Santa Cruz. En Bolivia se estima que hay más de 1.300 personas con esta condición. En el caso de Santa Cruz, la Asociación de Personas con Talla Baja reúne más de 75 personas de la ciudad. Aunque la mayoría están desde inicios de semana en un campeonato internacional del sector que se realiza en Argentina. Por ello, la vicepresidenta de este grupo, Pacita Cuchallo, comentó que no tienen previsto realizar algún acto en Santa Cruz.

5 Años

Tiene la asociación que reúne a las personas de talla baja.

1 Bono

Reciben las personas con talla baja pues están dentro de las personas con discapacidad.

"Cuando tenía 9 a 10 años yo era sumamente acomplejada, alguien venía a la casa y me tenía que esconder. Yo era la novedad. (Decían) '¿Cómo alguien iba a tener una hija así?, ¿Quién es esta"

Nancy Camacho

Persona de la Tercera Edad de Talla Baja

"Yo soy extrovertida. Juego fútbol para distraerme. No tengo problema con nada. Ya tuve pareja de talla alta. Nunca tuve de talla baja. No he tenido problema con el trato con las persona"

Darlin Añez

Persona de talla baja

Nancy. A un año de cumplir 70 no pierde la sonrisa y pide fortaleza a las personas que están en su condición.