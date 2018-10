Víctima del diputado Cabrera: 'Me pegaba con su cinturón como a un niño'

La víctima dijo que decidió alejarse del diputado después de sufrir una nueva agresión y hoy presentó una denuncia ante el Ministerio Público en Santa Cruz

Miércoles, 24 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Diputado Henry Cabrera y la mujer que lo denunció. Fotos: Diputados y RRSS.

Karen D. Z., expareja del diputado del MAS Henry Cabrera, dio a conocer públicamente algunos detalles de la violencia física y psicológica que sufría al lado del legislador oficialista.



"En reiteradas ocasiones me pegaba como a un niño con su cinturón, me ha dejado marcas, incluso una vez me abrió la cabeza con la hebilla de su cinturón y la última vez que me agredió había consumido bebidas alcohólicas y me agarró a puñetes", relató.



Karen y Cabrera mantuvieron una relación sentimental durante al menos tres años y desde hace una semana se encuentran separados.



La víctima dijo que decidió alejarse del diputado después de sufrir una nueva agresión y hoy finalmente presentó una denuncia ante el Ministerio Público en Santa Cruz.



"La denuncia fue planteada contra el diputado Henry Cabrera por agresiones físicas y psicológicas. Yo estoy pidiendo garantías para mi familia y para mí, quiero que él se haga cargo de todo el daño que me ha causado durante todo este tiempo", señaló.



La mujer presentó como prueba de las agresiones una serie de fotografías en las que se observan múltiples lesiones en su cuerpo.



ANF trató de conocer la versión del acusado, pero el mismo cortó la llamada telefónica. Entre tanto, la senadora opositora, Eva Pinkert, exigió la renuncia de Cabrera.



"Se está haciendo algo muy usual de los machistas (que) están en el MAS, ese abuso de poder está empezando a manifestarse (...) y por ética (Cabrera) debería renunciar. Tanto se jactan de la defensa de derechos, pero el ejemplo se da con los hechos", apuntó.