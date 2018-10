Con UCS y Demócratas

Contrarruta, UN busca nuevas alianzas

Desavenencias. No hay coincidencias con el FRI ni Sol.bo

Miércoles, 24 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Reunión. Samuel Doria Medina encabezó encuentro de Unidad Nacional en La Paz, ayer.

Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina, busca la alianza con Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y repetir un acuerdo con los Demócratas, del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que excluye a Carlos Mesa, candidato del Frente de Izquierda Revolucionario (FRI).

Jaime Navarro, secretario ejecutivo del partido, aseguró ayer se reunieron con todos los partidos que tienen personería jurídica nacional "eso es lo fundamental" dijo. "En otra categoría están los demás y nos concentramos en los partidos de alcance nacional y a partir de eso se busca las alianzas y después con otros de alcance regional y local", declaró Navarro al portal web Urgente.bo.

Sin 'química'. Hace un tiempo indicó que Samuel Doria Medina tuvo un encuentro con el exvocero de la demanda marítima y candidato del FRI, y que él también sostuvo encuentros con sus operadores. Lamentó no haber hallado coincidencias.

Dijo que la lógica partidaria del partido de Mesa se enfoca en solo ciudadanos y no partidos. "No enontramos una disposición para hallar un amplia propuesta de unidad, es una lógica más bien excluyente.

Solo ciudadanos, no partidos y eso no lo saludamos, hay partidos y ciudadanos con amplitud que de una lógica no excluyente para privilegiar al bien mayor", acotó.

Consultado sobre si hay coincidencias con Soberanía y Libertad (Sol.bo) de Luis Revilla, Navarro respondió: "uno no se reúne con el que no quiere reunirse". "Se trata de simpatías y no de antipatías. Hay que pensar en el país y tener una visión de futuro y vamos a seguir defendiendo el 21F", subrayó el político.

27 de enero de 2019

Para esa fecha están marcadas las inéditas elecciones primarias.

