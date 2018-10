Hoy es el segundo día de la medida

Paro en CNS, persiste el conflicto

Protesta. Es a nivel nacional. Solo en Santa Cruz se suspenden a diario unas 700 consultas.

Miércoles, 24 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Atención. El servicio fue irregular en el hospital Obrero de este seguro social.

L os afiliados a la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (Fesimra) de la Caja Nacional de Salud (CNS) acatan un paro de 72 horas desde ayer. Debido a esta medida que exige la institucionalización de los cargos jerárquicos y de los ítems en general, la atención de consulta externa se suspendió en todos los hospitales de la institución a nivel nacional. Solo en el caso de los centros de atención de la capital cruceña se estima que por día de paro se suspenden cerca de 700 consultas médicas en las distintas especialidades. Ante ello, el Ministerio de Trabajo declaró ilegal el paro y exhortó al sector movilizado a buscar otros caminos para solucionar ese conflicto, puesto que el paro en la CNS -dijo- atenta contra la salud de los pacientes.

Reclamos del sector. En general la base para la medida, según los médicos, es que la gerencia incumplió un acuerdo firmado hace varios meses. El ejecutivo del Simra, Rolando Vaca Díez, enfatizó que su principal exigencia es la institucionalización porque la medida brindará calidad e idoneidad en cuando a las personas que ocupan los cargos de la institución. Señaló que este es un reclamo que tiene muchos años y a la fecha no es resuelto. Otro pedido del sector a nivel nacional es la dotación de medicamentos para los asegurados.

Regional afirman que atienden normal. La directora Regional, Silvia Gallegos, aseguró que pese a la convocatoria de paro el ausentismo de los médicos en la regional Santa Cruz fue muy bajo, solo alcanzó al 5%. Aunque precisó que en el hospital Obrero, que fue donde más acataron la medida, solo no asistieron 14 funcionarios. "Pedimos a la población de nuestros afiliados que pueda volver a asistir normal a buscar consulta. A nivel nacional o regional no existe ninguna demanda no respondida", remarcó.

Por su parte, el gerente nacional CNS, Juan Carlos Meneses, calificó el paro como "arbitrario e insensible".

Ministerio de Trabajo. "Se declara ilegal este paro, porque no cumplió ninguna de las normas que establece la Ley General del Trabajo", dijo el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa.

Por su parte, Meneses denunció que el sector movilizado se rehusó a dialogar con la administración de la CNS para buscar soluciones a sus demandas, arguyendo que recién acudirán a la mesa de negociaciones tras el paro de 72 horas.

8 Días

De paro se acataron en la CNS en esta gestión, según gerencia.