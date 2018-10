Por violencia familiar

Un diputado del MAS, denunciado

Caso. La víctima dijo ser pareja sentimental del parlamentario a quien acusó de maltrato físico.

Miércoles, 24 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Romance. La mujer difundió fotografías de su noviazgo con el parlamentario masista.

E l diputado Henry Cabrera (MAS) fue denunciado ayer por su pareja sentimental, quien dijo haber sido agredida física y psicológicamente en varias oportunidades. "Estoy sentando una denuncia contra este señor que es diputado, que se llama Henry Cabrera, con el cual he tenido una relación donde he sufrido maltrato físico y sicológico", declaró la expareja del legislador. La agencia ANF se comunicó con el diputado, pero este cortó la llamada al escuchar que la periodista se identificó, luego apagó su celular. Posterior, otros medios lograron comunicarse y el aludido negó los extremos e indicó que se encontraba en la ciudad de La Paz. La mujer indicó que no es la primera vez que es agredida y que desde hace dos años que la maltrata, la mayoría de las veces en estado sobrio, y la última vez había consumido bebidas alcohólicas. "Hace bastante tiempo, tengo pruebas desde el año pasado que él me golpea, me insultaba. Hace más de dos años que me maltrata físicamente", declaró, al señalar que las razones de la agresión eran principalmente por celos. Dijo que recurrió a los medios para sentar su denuncia porque "es una persona que tiene bastante influencia, quiero hacerlo público", sostuvo.

Mostró fotos. Durante la presentación de la denuncia, la supuesta víctima de iniciales C.K.D.Z. presentó una serie de fotografías. Mientras mostraba las imágenes, la mujer señalaba las marcas que le provocaron las supuestas agresiones de su excónyuge y justificó que nunca se atrevió a denunciarlo porque se sentía amenazada. Asimismo aclaró que sentó una denuncia formal en la Casa de la Mujer por abuso físico y sicológico. Denunció que las agresiones que recibió por parte del denunciado le dejaron marcas en el cuerpo y lesiones en la cabeza con heridas abiertas porque la chicoteaba con cinturón, dijo en una segunda conferencia que ofreció en la plaza 24 de Septiembre. "En una ocasión me agarró a puñetes y me dejó el ojo tapado. Es un hombre bastante inseguro. Yo no le daba motivos para celarme", dijo la mujer. Señaló que la última agresión que recibió fue el pasado 26 de agosto y hace una semana atrás decidió poner fin a la relación y hacer pública su denuncia. La denunciante dijo que solo busca una medida de protección y poner fin a las agresiones.

3 Años

de relación sentimental llevaron juntos la mujer y el diputado.

Oposición pide renuncia y ministra, que se aplique ley

La vicepresidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, Mariela Paniagua, exigió ayer la renuncia del diputado del MAS, Henry Cabrera, por sus actos de violencia contra la mujer, luego de que varios medios de prensa publicaran la denuncia. La ministra de Comunicación, Gísela López, manifestó que de hallarse responsable a Cabrera, este debe recibir la máxima sanción establecida por la Ley 348.

"La ley está para cumplirse y debe aplicarse con el mayor rigor", declaró la ministra López.

