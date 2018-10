Trabajan por tiempo y materia con el Presidente Morales

Microempresarios buscan que se suspenda el 2do aguinaldo

Cuarto intermedio. Se prevé que hoy se concluya con el debate y se tenga un resultado, que será anunciado por el Gobierno.

Miércoles, 24 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Reunidos. El presidente Morales escucha las propuestas de los microempresarios.

Representantes de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), y el presidente Evo Morales, iniciaron el debate ayer por el pago del segundo aguinaldo, los dirigentes expusieron al Gobierno la realidad por la que atraviesa el sector, y tratan de convencerlo para que el pago de este beneficio sea suspendido, toda vez que las unidades productivas no están en condiciones de asumirlo. El encuentro se realizó en la Casa Grande del Pueblo.

Trabajan por tiempo y materia. Germán Canaviri, presidente de la Conamype, calificó la reunión como un "debate muy fuerte" y se estima que haya algún resultado el día de hoy. "Todo lo que se avance se va a anunciar, nuestras propuestas son muy fuertes, nuestras pequeñas empresas están demandando el no pago del doble aguinaldo, pero aún se está debatiendo", dijo el dirigente, a tiempo de agregar que tiene la esperanza de que sus demandas sean escuchadas, toda vez que se está debatiendo directamente con el Presidente del Estado y o así con los ministros como se lo hizo en anteriores oportunidades.

Descontento de dirigentes. Néstor Conde, representante de una de las Conamypes, aseguró que el presidente Evo Morales se reunió hoy solo con sectores afines al Gobierno para analizar el pago del segundo aguinaldo y otros temas. "Han llamado a reunión a algunos dirigentes afines a su partido (Movimiento Al Socialismo) para tomar decisiones por nosotros. Están solo entre amigos, con exdirigentes de nuestra institución y seguramente ellos van a ceder para pagar el segundo aguinaldo", dijo Conde. Agregó que la semana pasada su sector envió una solicitud de reunión a Morales y ese requerimiento fue derivado al Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales, a cargo de José María Alessandri. "Hemos mandado una nota dirigida al Presidente, pero nos han derivado al Viceministro, no entendemos la razón, están tratando de cansarnos y lo que están haciendo ahora es reunirse entre amigos, exdirigentes que son afines a su partido, estas personas no nos representan", insistió Conde, a tiempo de ratificar que su sector no puede pagar el segundo aguinaldo por la crisis económica que supuestamente atraviesan.

Ante estas declaraciones Canaviri le restó importancia, indicando que Conde no representa al sector, "Él no tiene nada que hablar, no está aquí adentro, seguramente el doble aguinaldo se va a decidir mañana (hoy), porque también estamos avanzando en otros temas, de las necesidades que tiene el sector", dijo Germán Canaviri.

7 de la mañana

de ayer inició el debate entre el Gobierno y la Conamype.