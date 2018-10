Un nuevo desborde del río Taquiña afecta viviendas en Tiquipaya

Los habitantes están temerosos por la crecida del caudal. Piden a la Gobernación que canalice el río para evitar más tragedias

Martes, 23 de Octubre, 2018

Las intensas lluvias que se registraron la madrugada de este martes provocaron un nuevo desborde del río Taquiña que afectó al menos dos viviendas de la comunidad Molle Molle en el municipio de Tiquipaya, donde en febrero de este año se produjo un deslave que dejó cinco fallecido y casas destruidas.



De acuerdo al relato de los afectados, el lodazal los sorprendió alrededor de las 03:00 de la madrugada cuando la riada ingresó a sus hogares y enterró sus pertenencias.



"A las 03:00 de la mañana nos ha sorprendido el agua, ahora todo está mojado. ¿Qué voy hacer? No tengo ropa, ni mis hijos tienen. Estoy tratando de rescatar algo, sin nada hemos aparecido", dijo con lágrimas Gloria, una de las damnificadas.



Otro afectado que perdió su mercadería contó que el deslave enterró varias prendas deportivas que confeccionaba para vender. Dijo que la pérdida solo en la indumentaria asciende a 15 mil bolivianos.



Relató que en febrero de esta gestión también lo perdió todo, incluido su vivienda y 11 máquinas de coser, aunque cinco pudo hacerlas reparar para seguir trabajando, pero hoy nuevamente están enterrados por la mazamorra que inundó su vivienda que estaba en reconstrucción.



"Cuántas veces hemos sufrido y ahora otra vez. Nosotros estábamos en reconstrucción de nuestra casita, pero ahora estamos en cero otra vez", lamentó.



De acuerdo a los habitantes, la riada fue por la lluvia, pero también por una empresa de regantes que trabaja en el río, lo que habría afectado el cauce haciendo que el rebalse del caudal se desvié por otro lado e ingrese a las viviendas.



"En el río los regantes están trabajando, han hecho como sequias y han desviado. Todo eso ha afectado. La Gobernación no ha hecho nada", indicó.



Pese a que la comuna valluna realizaba trabajos de limpieza en el área, los habitantes de la comunidad piden acciones urgentes de prevención y obras para encauzar el río y evitar más emergencias en el futuro.



Un grupo de vecinos bloqueó la avenida Ecológica de esa ciudad pidiendo ayuda al gobernador Iván Canelas, ya que desde que ocurrió el deslave el 6 de febrero, es decir hace nueve meses, no se ejecutaron trabajos integrales para dar protección a las familias que hoy viven temerosas por la crecida del río.