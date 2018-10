La institución se queda sin Presidente y con cinco vocales para dirigir las próximas elecciones

TSE en crisis frente a las primarias, Katia Uriona renuncia al cargo y alerta estancamiento

Polémica. Plataformas piden la salida del resto de los vocales. Samuel Doria Medina y expresidentes responsabilizan al Gobierno. Parlamentarios opositores ven crisis en la institución y el MAS descarta esa situación.

Martes, 23 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Bajo el ojo de la tormenta. Ayer varios activistas que defienden el 21F realizaron protestas en las puertas del TSE.

Una nueva renuncia en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) genera asombro, críticas y reclamos en la población boliviana, frente a la cercanía de las elecciones primarias de enero.

Katia Uriona, presidenta del órgano electoral, sorprendió al país al presentar ayer su renuncia irrevocable al cargo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Con esta nueva renuncia se suman dos alejamientos personales de la institución que en la actualidad mantiene la atención de la población por la habilitación del presidente Evo Morales para las elecciones generales 2019, frente a los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016, donde los bolivianos rechazaron esta posibilidad en las urnas, resaltando la Constitución Política del Estado (CPE).

Alejamiento. En la carta presentada por Uriona, llamó la atención los argumentos que presentó en la misiva.

"En esta etapa la Sala Plena, instancia colegiada y máxima para la toma de decisiones, ha llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones referidas a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y los principios y valores comprometidos por mi persona, por lo cual me encuentro impedida de seguir asumiendo la representación y conducción de esta instancia, razón por la cual debo presentar mi renuncia", se lee en el documento.

Realizó un recuento de su gestión: “Durante estos 3 años y un poco más de tres meses de gestión, trabajé de manera honesta, en apego a mis principios y convicciones, por el avance de la institucionalidad y la aplicación de la Ley”.

La dimisión de Uriona se da después de que se hicieron públicas las desavenencias que hubo al interior del TSE.

Uriona se había declarado disidente del Reglamento de la polémica y rechazada Ley de Organizaciones Políticas que plantean la aplicación de las elecciones Primarias para este enero.

Además, se conoció que la expresidenta del TSE estuvo en desacuerdo con negarle la personalidad jurídica nacional a Sol.Bo.

Silencio. De manera oficial, ninguno de los vocales que aún permanecen en el cargo se pronunciaron al respecto.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Antonio Condori, afirmó que el TSE tiene quórum para continuar con las elecciones primarias de enero, a pesar de la renuncia de Uriona. "Que renuncie una autoridad no quiere decir que se cambie un proceso electoral, no quiere decir que se descuide la administración y ejecución de estas elecciones primarias. Nosotros no consideramos una crisis, más al contrario consideramos que hay que superar cualquier eventualidad", dijo.

De los siete vocales que deben conformar el TSE, solo cinco quedan activos: José Antonio Costas, Dunia Sandóval, Idelfonso Mamani, Eugenia Choque y Lucy Cruz, estos tres últimos han sido señaladas de ser cercanos al partido de Gobierno, Movimiento Al Socialismo (MAS).

Costas y Sandóval, hicieron conocer de manera pública, que ellos al igual que Uriona, fueron disidentes en la aprobación del Reglamento de las primarias.

Activistas. Tras conocerse la renuncia de la presidente del TSE, los activistas que defienden el 21F se pronunciaron desafiando al resto de los vocales.

Eduardo Gutiérrez, de Sos.Bolivia, pidió al resto de los vocales presentar su renuncia al cargo. "Creemos que es una renuncia por principios, para no ser ella quien viole la Constitución y que se respete el 21F, que es la voluntad del pueblo. Creemos que si tienen dignidad, deben renunciar los cinco restantes", dijo.

Pamela Flores, de Por Ti Mujer, se enfocó en los argumentos que dio Uriona en su carta. "Es claro y fuerte el motivo de su renuncia, creo que es la mejor decisión que pudo haber tomado, para no ser parte de lo que este régimen dictatorial quiere hacer en estas elecciones, unas elecciones fraguadas y amañadas", expresó.

A su turno, Ricardo Rada, de la Plataforma No, considera que esta es una muestra de la no existencia de independencia de poderes que hay en el país. "En Bolivia no existe democracia e independencia de poderes. Con esta renuncia queda en evidencia que el partido de gobierno hace y hará lo que sea para no dejar el poder. Las elecciones generales y el respeto a cualquier resultado de las urnas están en duda", alertó.

Tanto en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, se llevaron adelante protestas exigiendo el respeto al 21F en las puertas de los tribunales electorales de cada región.

Críticas. Mientras que por otro lado, los políticos cuestionaron el papel del TSE y coincidieron en responsabilizar al Gobierno por esa situación.

Para los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el Gobierno es el responsable de la crisis en el TSE.

"El Poder Judicial está sometido al Gobierno, la renuncia de K. Uriona lleva al poder Electoral a estar también sometido al Gobierno. Nos acercamos a una grave crisis de Estado, todo para legitimar la postulación ilegal del Presidente", afirmó Mesa por medio de su cuenta de Twitter.

Mientras que Quiroga, por la misma vía, exhortó al presidente Evo Morales tomar 3 acciones. "Pedimos que gobierno: 1) renuncie a la reelección inconstitucional o consulte a la Corte de San José, 2) cancele las primarias tramposas, y 3) Reestructure el TSE con gente neutra. #BoliviaDijoNo", sostuvo.

A su turno, el senador Óscar Ortiz adelantó una crisis en el TSE, debido a la cercanía sobre las primarias y la cercanía de algunos vocales que aún quedan en sus funciones. "Hoy en el TSE queda una mayoría que obedece al MAS y no ofrece garantías al ciudadano. La renuncia de Katia Uriona lleva a este órgano del Estado a una profunda crisis institucional, y particularmente a una crisis de legitimidad y de credibilidad", subrayó.

Simpatía con el MAS. El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, coincidió con los exmandatarios.

Asegura que existe bastante presión en el TSE por parte del ejecutivo para buscar la continuidad de Evo Morales por medio de las primarias. "Están enfermos de poder y buscando torcer las leyes a su favor, el Gobierno está colocando a las instituciones entre la espada y la pared. En UN estaremos atentos ante tal amenaza", remarcó.

Una posición similar expresó el senador Gonzalo Barrientos de Unidad Demócrata (UD). "Esto significa que los grandes amigos régimen seguramente harán de las suyas y obviamente ahí tendrán a muchos obedientes al poder que harán de las suyas. Es muy lamentable lo que está ocurriendo, deben estar muy felices los azules, está claro que este Tribunal Electoral queda totalmente azul", afirmó.

Defensa. Pero por otro lado, desde el MAS restaron importancia a la salida de Uriona de la institución que llevará adelante las primarias.

La diputada del MAS, Mireya Montaño, dijo que en el TSE todavía están los otros vocales para sesionar y continuar con el proceso electoral. "Se tiene cinco vocales todavía, quienes estarían haciendo quórum para seguir trabajando con respecto a las elecciones del próximo año", declaró.

Descartó que esta situación se deba a ciertas presiones por parte del MAS. "La decisión de la máxima autoridad del TSE no representa ninguna crisis en la institución, menos aún está vinculada a presiones por parte del MAS sobre el Órgano Electoral", añadió la legisladora oficialista.

Además de Montaño, ninguna otra autoridad se refirió de manera pública al tema.

3 Años y 3 meses

en el cargo estuvo Katia Uriona. Desde que asumió el cargo fue electa presidenta.

168 Número del artículo

que establece la limitación de una nueva reelección en la presidencia a Evo Morales.

Rumbo a las primarias

Cívicos del país

Fernando Cuéllar, líder cívico de Santa Cruz, alertó a la población a estar vigilantes ante las decisiones que se tomen en el TSE, referente al respeto del voto del 21F que rechaza la reelección de Evo Morales para las elecciones próximas en el país.

Mientras que Jaime Flores, presidente Cívico de Cochabamba, sugiere activar una movilización masiva a nivel nacional en caso de que el TSE determine permitir una nueva candidatura de Morales. Entre las medidas que plantea es un paro cívico nacional, para presionar a los vocales del TSE.

Oposición

El expresidente, Jaime Paz Zamora, oficializó ayer su candidatura presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en alianza con el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), de cara a las elecciones primarias, previa a los comicios generales del 2019. En conferencia de prensa, Paz Zamora presentó su propuesta presidencial, basada en “siete pilares” y entre los que propone convertir a Bolivia en una “República federal”.

En tanto, en Santa Cruz, Alaín Rivero, representante de otro sector del PDC, cuestionó esta posición y señaló que presentó una demanda contra quienes proclaman a Paz Zamora, argumentando usurpación de autoridad.

Oficialismo

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, defendió en su discurso del XV congreso de trabajadores que una de las determinaciones es encabezar el llamado proceso de cambio y defender la candidatura del presidente Evo Morales para los comicios generales de 2019. El dirigente remarcó que el congreso "será el centinela del proceso de cambio para que siga siendo candidato Evo Morales".

José Antonio Costas

* Electo con 113 votos.

* Es Ingeniero en Sistemas Electrónicos.

* Presidente de la extinta Corte Nacional Electoral (CNE).

* Docente universitario.

Carmen Dunia Sandóval

* Recibió 113 votos a su favor.

* Comunicadora y periodista.

* Trabajó en diferentes proyectos del PIEB (Programa de Investigaciones Estratégicas de Bolivia).

* Docente universitaria.

María Eugenia Choque

* Electa con 112 votos.

* Trabajadora Social.

* Representante por el pueblo indígena de Bolivia.

* Es señalada de ser cercana a las filas del MAS.

Lucy Cruz Villca

* Electa directamente por el presidente Evo Morales.

* Fue expresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro, también avalada por Morales.

Idelfonso Mamani

* Recibió a su favor 113 votos.

* Asesor Cámara de Diputados.

* Director del Sereci en Potosí.

* Hizo campaña por el entonces candidato a gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, del MAS.