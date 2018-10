Punto de vista

Una historia de posibles devoluciones de favores

Martes, 23 de Octubre, 2018

Con absoluta sorpresa, nos hemos enterado por los medios de prensa afines al gobierno central de que en días pasados se ha suscrito la minuta para la constitución de una sociedad mixta entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACI Systems, dirigida a industrializar el litio del Salar de Uyuni. En anteriores artículos me he referido a la forma arbitraria e informal de selección de la empresa para desarrollar la cadena de valor de litio aguas abajo. En esta ocasión, ahondo en el análisis del tema relacionado con las razones por cuales el gobierno nacional habría elegido a una empresa sin capacidad técnica ni financiera para llevar adelante este proyecto.

Para empezar, todo parece indicar que la firma consultora alemana K-UTEC, contratada por la ex Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) para elaborar el diseño final e ingeniería en detalle de la planta industrial de carbonato de litio, habría gestionado la alianza estratégica entre ACI Systems y YLB, con la ayuda de una conocida fundación alemana con oficinas en Bolivia. A este respecto, llama la atención, por ejemplo, que en el acto de suscripción mencionado haya estado presente el ministro de economía de la región alemana de Turingia, el estado de residencia de K-UTEC, y no algún representante del gobierno del estado de Baden-Würtenberg, la región de donde es originaria la firma ACI Systems.

Urge investigar si existieron otras motivaciones para que YLB aceptara a ACI Systems como su socia estratégica a pesar de no contar con la capacidad técnica para desarrollar e implementar un proyecto minero de litio complejo como el del Salar de Uyuni y mucho menos un proyecto de fabricación de material catódico y baterías de litio con tecnología de punta.

Respecto al proyecto minero, y más allá de cualquier consideración de tipo jurídico o ético en relación con la conducta de K-UTEC que requiere un tratamiento específico por las autoridades competentes correspondientes, el plan sería incorporar a la firma de Turingia para que se haga cargo de esta área dentro de la nueva sociedad. Esta idea acaba de ser ratificada por la Deutsche Welle. Se debe recordar que dicha empresa fue contratada en agosto de 2015 por la exGNRE por 10 meses y terminó requiriendo más de 24 para culminar su labor. Como se ha podido saber que K-UTEC no habría cobrado por el tiempo adicional de trabajo que le tomó desarrollar una consultoría basada en un diseño conceptual preliminar muy pobre a cargo de la ex GNRE (hoy YLB), amén de enfrentar enormes dificultades en la obtención de información, se podría pensar que por todo ese esfuerzo extra desplegado por K-UTEC, YLB habría quedado en deuda con la firma consultora alemana. Esto explicaría por qué YLB hubiera tenido que elegir a ACI Systems para desarrollar la cadena de valor del litio del Salar de Uyuni aguas abajo. Cabe aclarar también que el diseño final entregado se encuentra anclado en la utilización de piscinas de evaporación solar no aplicables al Salar de Uyuni dando lugar a la generación de grandes cantidades de salmueras residuales que YLB pretendería entregar a ACI Systems para la producción de hidróxido de magnesio como si esta última fuera capaz de emprender esta tarea.

En suma, estaríamos entonces frente a un proyecto minero improvisado y reñido con las normas sectoriales vigentes con altas probabilidades de fracasar, condenando las aspiraciones del pueblo de Potosí y de Bolivia a una nueva frustración y desesperanza.

Juan Carlos Zuleta Calderón Analista de la Economía del Litio/Anf