Fedemype se reune con Evo para pedirle no pagar el doble aguinaldo

Lunes, 22 de Octubre, 2018

El representante de la Federación de Micro y Pequeña Empresa de La Paz (Fedemype), Germán Canaviri, informó el lunes que representantes de los nueve departamentos sostendrán una reunión con el presidente Evo Morales el para pedirle ser excluidos del pago del doble aguinaldo.

“El planteamiento ya está hecho, es la exclusión del sector de la micro y pequeña empresa que no está en posibilidades del pago del doble aguinaldo. Somos más de 600 mil, más quizás, pero hay una base que estamos manejando de los microempresarios de Bolivia”, sostuvo Canaviri.

“Mañana ratificaremos nuestra posición de decir que lamentablemente en este año no estamos en condiciones de poder este pago, no por capricho del sector ni de las bases, sino porque la situación económica de nuestro sector manufacturero en el país no está en las mejores condiciones”, continuó.

La reunión con los representantes de las unidades productivas se llevará a cabo el martes a partir de07.00, en la Casa Grande del Pueblo.