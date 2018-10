Opositores advierten que crisis en el TSE se agrava por renuncia de Uriona

El presidente del Tribunal Electoral de La Paz aseguró que la renuncia de Katia Uriona no pone en riesgo la administración de las elecciones primarias

Lunes, 22 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: La Sala Plena con todos sus miembros. Dos renunciaron hasta ahora. Foto: ANF

Tras la renuncia de la presidenta del TSE Katia Uriona, la opositora Unidad Demócrata advirtió que se agrava la crisis en la institución. El presidente del Tribunal Electoral de La Paz asegura que esta decisión no pone en riesgo la organización de las elecciones primarias.



Uriona mediante una misiva dirigida al vicepresidente Álvaro García Linera hizo conocer su renuncia al cargo, este lunes, porque en este último tiempo la Sala Plena está sumida en un "estancamiento" en la toma de decisiones en el marco del resguardo a la institucionalidad, principios y valores.



La decisión de la autoridad provocó la inmediata reacción de los legisladores de la bancada de Unidad Demócrata, quienes advierten de una crisis que se agrava en el proceso de administrar de las elecciones primarias. El 1 de octubre renunció al cargo aduciendo razones de salud, José Luis Exeni y este lunes entregó su renuncia irrevocable, Uriona.



"Kattya Uriona renuncia al #TSE, agravando la crisis y falta de credibilidad de la institución. La entiendo, no quiere, ni debe pasar a la historia como parte del grupo de personas que están dispuestos a matar la democracia!", dijo el senador Yerko Núñez en su cuenta de Twitter.



Su colega Oscar Ortiz cree que la "Renuncia de presidente del @TSEBolivia genera grave crisis porque comprueba las presiones del MAS sobre los vocales para legalizar candidaturas de Evo Morales y Álvaro García, quien ayer mismo los amenazó en entrevista en El Deber", comentó.



"¿Casualidad? AGL hace 2 días dice que #NoAmenzarTSE y Presidenta Uriona renuncia, mi abuelita diría que AGL se estaba curando en Salud. #EstamosJodidos", puso el senador Arturo Murillo.



Mientras que la diputada Jimena Costa planteó una interrogante "¿Provocar una crisis institucional en el Tribunal Supremo Electoral será la estrategia del prorroguismo masista?



Pero el oficialismo cree que la decisión de la máxima autoridad del TSE no representa ninguna crisis y rechazó que esté vinculada a presiones del MAS sobre el Órgano Electoral Plurinacional, dijo la diputada Mireya Montaño.



En esta misma línea el presidente del Tribunal Electoral Departamental Antonio Condori negó una crisis en el OEP y dijo que la administración de las elecciones primarias está garantizada, porque la Sala Plena cuenta con cinco miembros que tienen el quórum para seguir sesionando.



"No consideramos que exista una crisis, cada autoridad está en la libre decisión de tomar la decisión que corresponda (...).El hecho que renuncien autoridades no significa que el Órgano Electoral esté en crisis", sostuvo.



Acotó que el TSE les encomendó la organización de las elecciones primarias para el 27 de enero de 2019 y que las instituciones tienen la experticia para continuar con esta labor.



"Tenemos aprobado unas elecciones primarias con calendario electoral y por supuesto el TSE nos ha delegado la ejecución y administración de las elecciones para encarar estas primarias", dijo Condori.