Vice dice que mujer que le escupió pertenece a familia potentada que enarbola el 21F

Álvaro García Linera dijo que está dispuesto a que le escupan y ser agraviado una y mil veces por defender a los más humildes

Lunes, 22 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: El vicepresidente Álvaro García Linera. Foto: ANF

El vicepresidente Álvaro García Linera no iniciará ninguna acción contra la mujer que le escupió, dijo que la persona pertenece a la "potentada" familia Foianini Gutiérrez, "acérrima militante del 21F" y que está dispuesto a recibir una y mil veces agravios por defender a los más humildes.



El segundo hombre del Estado se refirió al escupitajo que le lanzó la mujer en la clínica Foianini, la pasada semana, cuando acudió al centro médico para visitar a la familia que terminó con serias quemaduras producto del incendio de un ducto de gas.



"Si defender a la gente humilde, a los niños, a los campesinos, a los obreros, si tengo que recibir agravios estoy dispuesto a recibir uno y mil agravios, no voy a cambiar de actitud ni posición", dijo este lunes a los medios de comunicación.



La autoridad manifestó que "está claro que el agravio que he sufrido tiene que ver con mi manera de pensar y actuar", pero que no cambiará su actitud ni su posición.



La autoridad dijo que la mujer pertenece a una potentada familia de Santa Cruz. "Están averiguando quien es la persona, entiendo que pertenece a la familia Foianini Gutiérrez personas adineradas (...). Propietarias de tierras, de fundos y militante acérrima de la campaña del 21F", sostuvo.



Acotó que le tiene sin cuidado que la "gente potentada y adinerada" esté molesta porque el Gobierno atiende a los más necesitados del país. "Estoy dispuesto a correr los riesgos necesarios", sostuvo, al señalar que ha elegido hablar por los más humildes y que su opción no es hablar a "favor de los potentados que les sobra plata y su capacidad de agravio, de insulto y de racismo".



"Si por hablar de los pobres, me escupen; por defender a los obreros a la juventud, me escupen, estoy dispuesto a que me sigan escupiendo porque no voy a cambiar mi actitud", reiteró.



El hecho sucedió cuando en el pasillo de la clínica, el Vicepresidente se cruza con la mujer y está le escupe a la altura del hombro, minutos después del hecho ya se conocía la identidad de la persona.



El sábado, la Federación de Campesinos de Santa Cruz anunció que este lunes interpondrían una querella contra la ciudadana por el delito de "discriminación" al escupir a la autoridad.



No es la primera vez que se presentan este tipo de incidentes y actos que denotan agresiones entre autoridades. Ya ocurrió cuando el exmagistrado Gualberto Cusi le escupió al diputado Víctor Borda, en el periodo que la exautoridad era juzgada en el Senado.



A su vez, Cusi también recibió un escupitajo cuando dos mujeres afines al MAS, fuera de la Asamblea Legislativa, lo increparon. En otra oportunidad la diputada Juana Quispe sacó de su boca su acullico de coca y lo lanzó a un grupo de opositores. El MAS la justificó y este año la nombró miembro de la Comisión de Ética.