Experto advierte que la violación de DDHH es 'el pan de cada día' en las cárceles del país

Lunes, 22 de Octubre, 2018

El especialista en temas penitenciarios y exdirector del área, Ramiro Llanos, advirtió que la violación de derechos humanos es una constante en las cárceles del país, y que las autoridades del sector son cómplices de estos hechos por su incapacidad de cumplir sus funciones.



"Lo que estamos viendo actualmente no es nuevo, la violencia, la tortura, la vejación que propinan al privado de libertad en Bolivia es frecuente, la violación de derechos humanos es el pan de cada día en las cárceles; ahí ya la gente, sobre todo en cárceles de máxima seguridad como Chonchocoro se vive en angustia, en temor, y no hay autoridad que pueda parar esto porque no conocen los manejos penitenciarios", manifestó Llanos.



Las declaraciones surgen luego de que se conociera la tortura contra Juan Pari, acusado por el desfalco al Banco Unión, interno preventivo en una cárcel de máxima seguridad, situación que no es permitida por ley.



Según datos de Régimen Penitenciario, en los dos últimos años, en las cárceles del país murieron un promedio de 50 personas por año, la mayoría por problemas de salud, resultado del abandono en que se encuentran por las autoridades.



Llanos indicó que la comisión contra la tortura de Naciones Unidas ya advirtió esta situación en el país hace unos cuatro años, sin embargo las autoridades en los hechos nada hicieron para revertirlo.



Criticó la incapacidad y desconocimiento de las autoridades de Régimen Penitenciario para controlar esta situación, y dijo que por el contrario, "se hacen parte y cómplices de las actividades económicas ilícitas" en los penales.



"Esto forma un coctel muy poderoso del que pocos pueden zafarse, a esto se debe que haya gente que es torturada y vejada en cárceles y la policía metida en esta actividad, porque ellos tiene la seguridad interna y externa del recinto", apuntó.



Llanos una vez más demandó la salida de la policía de los penales por estar incapacitados para controlar las cárceles, y muestra de ello, dijo, es que en los recintos controlados por los efectivos abunda el alcohol, la droga y el abuso de presos con sentencias por hechos de sangre.



"Lo que tenemos que hacer es sacar a la policía de las cárceles porque cumplen su rol de represor. En esa zona de Chochocoro se torturaba a los políticos y ahora se sigue violando derechos humanos con los detenidos", recordó.



Sobre los funcionarios de la Dirección de Régimen Penitenciario, dijo que la ley les da la posibilidad de control y supervisión, pero no controlan. "Son personas que ni si quiera tienen proactividad, es decir la intolerancia a la corrupción y a la violencia que se aplica en cárceles, todo eso rebasa su poca profesionalidad", refirió Llanos.