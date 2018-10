Solo referente al estado central y las entidades territoriales

Expertos ven inviable pago de segundo aguinaldo al sector público

Los economistas prevén un efecto negativo en términos macroeconómicos, dado que el déficit fiscal, por una medida calificada como política, superará más del 9%.

Lunes, 22 de Octubre, 2018

El reciente anuncio del presidente Evo Morales, del pago de un segundo aguinaldo este año no solo ahonda la polémica, sino desnuda algunas cifras preocupantes. El pago de dicho beneficio en el sector público representará al menos Bs 2.663 millones, lo que equivale a $us 383 millones, representando más del 1% del PIB (Producto Interno Bruto). Esta situación, según economistas, en contacto con El Día, no solo es injustificado, sino inviable dicho pago dado que acrecienta solo el gasto corriente y con terribles consecuencias en el incremento del gasto fiscal.

"En todos los niveles del Estado, llámese el nivel central, gobernaciones, municipios y universidades, va a superar los 2.600 millones de bolivianos el pago del segundo aguinaldo al sector público", precisó el economista Julio Linares.

El 2014, el pago del segundo aguinaldo al sector público, implicó erogar al menos Bs 1,911 millones. En tanto, el siguiente año, el 2015, incrementando aún más el gasto corriente de sueldos y salarios (en 6% en cada gestión), según el análisis del economista Jimmy Osorio.

"Es absolutamente injustificado el pago del segundo aguinaldo en el sector público, dado que el Estado no genera productividad; solo incrementa el gasto corriente. "El 2015 ha quedado demostrado que el pago se lo hizo aún sabiendo que las diversas entidades no habían cumplido siquiera con las metas de gestión pública y óptima ejecución presupuestaria", remarca el economista Osorio.

Una mirada inquietante. La situación, según los expertos, no deja de ser preocupante y paradójico. Más aún cuando el Gobierno, al oficializar dicho pago, lo hace en un contexto diametralmente opuesto al período de bonanza económica que vivió el país entre el 2006 y 2013. Es que Bolivia, desde el 2014 pasa una situación de desaceleración y enfriamiento constante de su economía, con tendencia incluso a seguir declinando y con una señal en perspectiva de un déficit fiscal en crecimiento por encima del 9%.

"Bajo los principios y fundamentos económicos no correspondería la otorgación de un segundo aguinaldo porque el país registra balances deficitarios que permanecen durante tres años seguidos y ponen en riesgo la estabilidad económica del país vigente desde el siglo XX, a mediados de la década de los ochenta", asegura el economista Germán Molina.

Adicionalmente desde el 2015 el país registra déficit en balanza comercial que acumulado en tres años (2015-2017) son $us 2.132 millones y con tendencia a incrementarse. Ambos balances deficitarios que permanecen durante tres años seguidos ponen en riesgo la estabilidad económica del país vigente desde el siglo XX mediados de la década de los ochenta.

En síntesis, argumenta Molina, resulta que no se tiene espacio fiscal para políticas públicas expansivas del gasto público con fundamentos y principios económicos, en el actual escenario de nuestra economía.

La normativa aún vigente. El Decreto Supremo Nº 1802 del 2015 que aprueba y obliga a pagar el segundo aguinaldo, denominado “Esfuerzo por Bolivia”, tiene como objetivo reconocer a las trabajadoras y trabajadores del Estado, así como su rol contributivo y participativo en las políticas públicas que determina el Gobierno.

En ese ámbito, los economistas refieren que dicha norma no discrimina un real esfuerzo de los gestores públicos. "Si tomamos como medida la ejecución presupuestaria; es decir, la eficacia que tuvieron para realizar el trabajo de la gestión; veríamos que en 2015, por ejemplo, 161 instituciones (de todos los niveles del Estado), no lograron si quiera el 60% de ejecución presupuestaria", afirma Osorio.

Siguiendo con estos cálculos, el análisis señala que ese año 92 instituciones lograron menos del 50% de ejecución presupuestaria y que 38 instituciones ni siquiera llegaron al 40% de ejecución; lo que pone en duda el real sacrificio realizado y el merecimiento que tienen para recibir un “Bono de productividad”.

Como información adicional, el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a la ejecución presupuestaria a junio de 2018, revela que el 38% de las entidades estatales no había superado el 25% de ejecución.

En el caso de las empresas públicas, dependientes del nivel central del Estado, la duda es aún más seria: las empresas como Construcciones del Ejército y ENATEX, cerraron sus puertas en 2014 y 2015, respectivamente, por razones expresamente financieras (con pérdidas y deudas acumuladas de Bs 700 millones); sin embargo, en ambos casos se pagó el citado beneficio a sus trabajadores. "La pregunta específica es, si sus gerentes y jefes, por ejemplo, merecían haber recibido este Bono Productivo", cuestiona Linares.

Un pago sin límites. Tanto Linares y Osorio señalan que el pago del doble aguinaldo, sería inherente también para altas autoridades del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETAS) como son las gobernaciones, municipios y universidades. El hecho estriba que de acuerdo al D.S. 1802, todos los trabajadores públicos o privados, pueden acceder a este beneficio. En ese ámbito, tanto el presidente, vicepresidente y ministros de Estado cobrarían doble aguinaldo, así como los gobernadores, subgobernadores y asambleístas en los gobiernos departamentales. En tanto que alcaldes y concejales, secretarios, directores en el caso de los municipios. En cambio, en las universidades, el beneficio sería para el rector y vicerrector, decanos y vicedecanos, directores de carrera y otras altas funciones ejecutivas de las autoridades universitarias. "No hay nada que diga que no se deba pagar a ejecutivos o a otros niveles. Tampoco indica que sea un beneficio que pueda eximirse o que pueda ser negociada", argumenta en su análisis Osorio.

Por eso, dice Linares, que le buscaron la figura del doble aguinaldo tomando en cuenta que no es un incremento salarial. "El incremento salarial sí afecta de manera inversamente proporcional a los empleados, y en algunos casos, se llegan a acuerdos en los que el incremento solo alcance a ciertos niveles; en cambio, con el doble aguinaldo no, es a todos del sector público", puntualizó.

Se recuerda que el 2015, a lo mucho que pudieron forzar los del sector privado fue que el doble aguinaldo sea exclusivamente para los trabajadores y no a la planta ejecutiva de las empresas, dado que estos tenían sueldos muy elevados.

"Es un tema complicado. El 2015 los empresarios lograron una salvedad en el pago del segundo aguinaldo evitando el beneficio para gerentes y altos directivos de las empresas. En cambio, en el sector público reciben todos los funcionarios públicos del Estado, incluso los que tienen contrato en línea como sucedió el 2015", apuntó Linares.

Las empresas públicas se muestran deficitarias

Realidad. Los expertos cuestionan que el pago del segundo aguinaldo sea extensiva sin mayores preámbulos en casos de empresas públicas que en su mayoría son deficitarias.

Entre ellas se menciona a Quipus, Cartonbol, San Buenaventura y Siderúrgica del Mutún, que tuvieron pérdidas en Estados de Resultados en esas gestiones (2014 y 2015), pero que también ejecutaron el gasto del pago del Segundo Aguinaldo a sus funcionarios y obreros, incrementando aún más su déficit y dañando las finanzas estatales.

Gasto. Los recursos necesarios para pagar el Segundo Aguinaldo, como refiere Osorio y Linares, ocuparán el 67% de los recursos adicionales del PGE 2018. Además, enfatizan que si se coteja con los recursos adicionales de IDH y Regalías de las ETAs para 2018, el gasto significará: el 32% de los recursos que recibirán las gobernaciones y el 57% de los recursos que recibirán los municipios.

Universidades. Para el caso de las Universidades, la situación es mucho más complicada. Se programaron Bs 45 millones adicionales para 2018, pero el gasto del segundo aguinaldo superaría los Bs 200 millones, por lo que sacrificarán gastos ya programados.

Rechazo. En los últimos días, más sectores intelectuales se han sumado al rechazo al pago del segundo aguinaldo. La Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales de Santa Cruz “JUVENTUD EMPRESA”, se pronunció en contra del cumplimiento de dicho beneficio, al considerar que el PIB como métrica para imponer dicha medida es un error, dado que no refleja la situación económica, financiera y comercial del tejido empresarial ni mucho menos el estado de situación de la productividad por trabajador.

Punto de vista

'El pago pone en riesgo la estabilidad económica del país'

Germán Molina

Economista y docente de la UC La Paz

"Considerando que el país ingresó a un período preelectoral y según nuestra historia económica existe una correlación elevada de asociación de las variables políticas y económicas conocido como el ciclo electoral y fiscal que no es posible dejar de considerar.

Se tiene que tomar en cuenta que en el caso de las microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas tienen que contar con una flexibilidad en la aplicación de la política pública, cuidando la estabilidad económica y permanencia de dichas empresas que no tendrían suficientes ingresos para cubrir el pago del segundo aguinaldo porque aumentarían sus costos promedios variables que superarían a los precios vigentes a pagar por los consumidores, originando el cierre de empresas y acelerar el despido del personal.

Con relación al sector público solo deberían beneficiarse las empresas públicas que tienen utilidades, solvencia y liquidez. Por ejemplo, el sector minero estatal tiene dificultades y no es racional que se piense en otorgar este beneficio, así como las instituciones pertenecientes a la administración central, instituciones descentralizadas que se financian con impuestos, cajas de salud que se financian con los aportes de los asegurados, gobernaciones y municipios que se financian con impuestos y sus cuentas fiscales no son suficientes para incurrir en el gasto adicional.

La generalización de la medida del segundo aguinaldo pondrá en riesgo la estabilidad económica del país".

Motivos

• Los recursos necesarios para pagar el Segundo Aguinaldo en 2018, asciende a Bs 2.663 millones (alrededor de 383 millones de dólares americanos). A partir de ese indicador, el Estado compromete muchos aspectos de las finanzas tanto del Estado y las entidades autónomas.

• Pese a que este año, por el efecto precio, tanto el Estado central y las entidades territoriales autónomas recibirán recursos adicionales como consecuencia de las ventas de gas y como efecto de los buenos precios internacionales del petróleo, con el anunciado segundo aguinaldo, todo el sector público se verá afectado sus ingresos en desmedro de sus proyectos o programas comprometidos, por ejemplo, como los recursos propios (recaudaciones por tributos).

• Asimismo, estos recursos necesarios para el pago del segundo aguinaldo, superan en 23% la inversión programada para 2018 de todos los gobiernos departamentales del país y significan el 57% de la inversión de todos los municipios.

• Por otro lado, significan un monto similar al de inversión pública en Salud o Educación, programada para 2018; y mayor al de Vivienda o Saneamiento Básico.

• Suponiendo, dice el economista Osorio, que los gastos corrientes de las instituciones estatales, ya están totalmente programados, el monto superior a los Bs 2.600 millones estimados para pagar el segundo aguinaldo, significaría sacrificar la inversión pública.