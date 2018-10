Fiscal-Guerrero-deja-16-casos-sin-resolver

A dos días que asuma Juan Fausto Lanchipa

A poco menos de 24 horas de la posesión del nuevo Fiscal General de la Nación, Juan Fausto Lanchipa, el saliente Ramiro Guerrero, que tuvo a su cargo el manejo del Ministerio Público por seis años de gestión, deja al menos 16 casos sin resolver, considerados como emblemáticos. La mayoría de ellos inherente a los conflictos sociales y casos de corrupción vinculados con el Gobierno.

Según el reporte de la Agencia Noticias Fides (ANF), esos casos tienen que ver con el Fondo Indígena, caso LaMia, crisis del agua en La Paz-EPSAS, atracos a Brinks y a Eurochronos, asesinato de Rodolfo Illanes y muerte de cooperativistas.

En la lista también se encuentran los casos: Taladros, desfalco millonario al Banco Unión, caso bebé Alexander, explosiones en Oruro, Bolivia TV, irregularidades en la ABC, muertes en La Asunta, conflicto de la Universidad Pública de El Alto con un muerto, irregularidades en Dircabi, caso Zapata; y aunque no fue en su gestión, los casos Caranavi y Chaparina se siguen arrastrando.

Detalles. En 2014-2015 estalló el caso Fondo Indígena, uno de los hechos de corrupción más connotados en la gestión del presidente Evo Morales. Se develó un daño económico millonario al Estado que involucró a autoridades gubernamentales, directores, técnicos y dirigentes indígenas. Entre ellas a las exministras Achacollo y Julia Ramos; al senador, Jorge Choque (MAS); a los exdirigentes indígenas: Melva Hurtado (Cidob), Damián Condori (CSUTCB), Félix Becerra (Conamaq) y otros, continúan en investigación. Todos ellos fueron liberados con medidas sustitutivas. Hasta la fecha y después de cuatro años apenas tres casos están en juicio.

El caso LaMia, en noviembre de 2016 un avión que transportaba a los integrantes del club Chapecoense (Brasil) para disputar la final de la Copa Sudamericana, se estrelló en una zona montañosa de Colombia dejando 71 fallecidos y seis sobrevivientes. Colombia, Brasil y Bolivia iniciaron investigaciones porque se estableció que la aeronave había vulnerado normativa internacional, al realizar un vuelo sin tener suficiente combustible para llegar a su destino. La Fiscalía hasta ahora no presenta la acusación.

El otro caso es lo sucedido en agosto de 2016, cuando se registró enfrentamientos entre cooperativistas y policías en la localidad de Panduro cuyo desenlace fue el asesinato del Viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes y otros cinco mineros. Hasta hoy no se ha esclarecido.

En marzo de 2017, YPFB incurrió en presunta corrupción en el proceso de adquisición de tres taladros de la italiana Drillmec por 48,8 millones de dólares. Aunque la compra no fue ejecutada, por ello no hubo daño económico, sin embargo, se identificaron irregularidades en el proceso de adjudicación. Por este caso, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, fue destituido y procesado junto a otros funcionarios de la estatal petrolera. La Fiscalía continúa investigando el caso. El hecho no se esclarece aún.

En septiembre de 2017 se reveló que Juan Pari, jefe de operaciones de la sucursal del Banco Unión en Batallas, desfalcó Bs 36,7 millones de la entidad bancaria donde el Estado es la mayoría de las acciones, burlando todos los controles. Con ese dinero llevó una vida llena de lujos por varios años. Sigue en investigación.

Caso Zapata y otros. La Fiscalía Departamental de La Paz inició las investigaciones a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales por dos casos, uno por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el que ya existe sentencia contra la mujer y otros implicados.

Y el otro proceso fue abierto por el delito de trata de personas, en este caso ya existe una acusación formal. Zapata y otras personas fueron implicadas por haber utilizado a un niño para aparentar que era hijo del mandatario.

El 10 y 13 de febrero de 2018 se registraron dos explosiones durante los festejos del Carnaval en Oruro. La tragedia dejó un saldo de 12 fallecidos y más de 40 heridos. A la fecha se desconocen las razones reales que causaron las dos explosiones y que se cobró la vida de más de una decena de personas.

En junio de 2017, la ministra de Comunicación, Gísela López, denunció la existencia de cinco contratos irregulares en el canal estatal Bolivia TV por la compra de equipos.

El caso continúa en investigación sin que exista una acusación formal, por lo tanto tampoco hay juicio oral en contra de los implicados.

La Asunta. EL 24 agosto, efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fueron presuntamente "emboscados" y atacados -según el Gobierno- por grupos armados, dejando un policía fallecido y siete heridos. El caso solo tiene detenido al líder de Adepcoca, Franklin Gutiérrez. Pero por la muerte de los cocaleros no hay detenidos ni se conoce de las investigaciones.

Chaparina. Aunque estos casos devienen antes del ingreso de Guerrero al frente del Ministerio Público, en estos seis años de gestión tampoco se identificaron las responsabilidades de los autores.

UPEA. En mayo de este año durante el conflicto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que demandaba mayor presupuesto al Gobierno, falleció por impacto de una canica disparada por arma de fuego el universitario Jonathan Quispe Vila. El hecho está sin esclarecerse.