Entrevista: Víctor Hugo Cárdenas Conde, cargo: Ex Vicepresidente de la República

'El objetivo es: alejar a Evo de lo ilegal'

Lunes, 22 de Octubre, 2018

El quehacer político de estos días, como emergencia de una aferrada posición del Movimiento Al Socialismo (MAS) no solo en forzar, sino en acelerar la campaña por la repostulación del presidente Evo Morales Ayma, para las elecciones 2019, ha puesto en palestra a figuras políticas ya reconocidas. Entre esos líderes se encuentra Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de la república en el periodo 1993-1997, que junto a Gonzalo Sánchez de Lozada, gobernó el país.

Para Cárdenas, su reaparición en el escenario político no es un regreso, sino la continuación de una postura crítica que, a lo largo de estos 12 últimos años del gobierno de Evo Morales, mantuvo. En ese ámbito, hoy toma la bandera en defensa de la decisión popular del 21 de febrero (21F) de 2016, que vía voto la población le dijo “no” hacia una nueva reelección de Morales.

P. ¿Asumir del 21F es un regreso al escenario político nacional?

V.H.C.: No es regreso porque siempre mi vida ha sido, es y será una lucha por el desarrollo de la democracia. He luchado contra el Pacto militar campesino, la resistencia contra las dictaduras militares, huelga de hambre por una corte electoral imparcial e independiente, lidericé el NO del referendo constitucional del 2019 y el 21F del 2016.

En el escenario político he sido un actor crítico de la gestión del actual gobierno, pero estuve completamente alejado de la gestión gubernamental más de 15 años.

P. Reaparece en un escenario propicio que el país espera

V.H.C.: Deseo contribuir a lograr los objetivos del movimiento 21F: alejar a Evo y Álvaro de su ilegal repostulación y contribuir a la creación de condiciones mínimas del proceso electoral y democrático. Y la abrogación de la Ley de Organizaciones Políticas.

P. ¿Cómo ve esta encrucijada en el que pone al país el gobierno y el MAS?

V.H.C.: El gobierno del MAS intenta imponer el capricho de la repostulación contra el pueblo boliviano, la Constitución Política y las leyes. Este capricho ha generado la división y el enfrentamiento de los bolivianos. La única solución es el respeto de la voluntad popular del 21F: Evo y Álvaro no pueden ni deben ser candidatos.

P. ¿Cuánto más se podrá resistir en defensa del 21F?

V.H.C.: La agenda del 21F es la agenda democrática en el actual escenario y también en el escenario electoral. Plataformas ciudadanas, partidos políticos y pueblo en general debemos unir nuestras fuerzas para derrotar el capricho reeleccionista de Evo Morales y su gobierno.

P. ¿Fue sorpresa la convocatoria de las primarias?

V.H.C.: Las elecciones primarias intentan legitimar la repostulación ilegal de Evo Morales. Los resultados de las primarias se saben porque los militantes de cada partido votarán por sus jefes políticos. Es una medida distractiva destinada a hacer que el MAS imponga su capricho al país.

P. ¿La decisión de Carlos Mesa qué implica en la defensa del 21F?

V.H.C.: En los hechos, el lanzamiento de esa candidatura legitimó el afán reeleccionista de Evo Morales.

P. ¿Después de esto usted encabezará una candidatura?

V.H.C.: Es una posibilidad que la puedo asumir, si se da, con la responsabilidad y pasión como lo hice antes. (Todavía), estamos en un proceso de conversaciones.

P. ¿Podría ser un binomio, con Costas o Mesa?

V.H.C.: Aún no se puede anticipar un binomio pero, de darse, tendría que ser un binomio alternativo al gobierno del MAS. De darse se sabrá en las siguientes semanas.

P. Se perfilan nombres y siglas. ¿Cuándo el proyecto político?

V.H.C.: La prioridad es la defensa del 21F, luego la definición de un proyecto político y en tercer lugar los nombres de candidaturas. Ojalá que la voluntad unitaria del pueblo boliviano sea respondida con una o dos opositoras realmente opositoras al gobierno actual.

P. ¿Ese vínculo de unidad podría ser su figura?

V.H.C.: Estoy aportando con el mayor empeño a ser parte de este esfuerzo patriótico de unidad. Deseo contribuir con mi conocimiento y experiencia a la recuperación de la democracia. Como gobernante no me corrompí, no robé, no maté, y no hice quedar mal a Bolivia en el escenario nacional e internacional.

'Todos hablamos de unidad . Es difícil concretarlo en los hechos pero no imposible. Ojalá que la voluntad unitaria del pueblo boliviano converja'.