Santa Cruz

Iglesia critica abuso de poder en pueblos paganos

Domingo, 21 de Octubre, 2018

La Iglesia Católica recordó este domingo la última catequesis de Jesús a sus discípulos antes de partir a Jerusalén, cuando les dijo que “los gobernantes en los pueblos paganos, los dominan con tiranía y los poderosos abusan de su poder”. Con esas palabras Jesús denunciaba el concepto de autoridad y poder que se veía en los pueblos y pedía que la comunidad siga otro principio y otro modelo.

Durante su homilía desde la catedral de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti celebró el Día Mundial de las Misiones, donde sostuvo que cada hombre y mujer es una misión en la tierra al servicio y sacrificio total, para compartir de la buena noticia de Jesucristo, anunciando el sentido pleno de la existencia.

Los discípulos soñaban en que Jesús iba a inaugurar un reino de grandeza, de poder, de gloria y allí esperaban ocupar los primeros lugares. Como manifiesta el pedido que hacen Santiago y Juan: concédenos sentar uno a tu derecha y otro a la izquierda, cuando estés en tu gloria. “Ministro de la Presidencia, Ministro de Gobierno, concédenos estar ahí, mandando. Jesús en su respuesta les pone enseguida en su lugar: no saben lo que piden”, comentó el Arzobispo de Santa Cruz a los presentes.

Sostuvo que no los discípulos no entendieron el evangelio porque el camino hacia adelante era sufrir humillación, sufrimiento y muerte, porque el camino del discípulo no puede ser distinto del camino del maestro. Los dos seguidores dieron paso al contrario en el camino y se adelantaron para llegar al poder.

Dijo que el resto de los discípulos criticaron a Santiago y Juan pero en el fondo eran llevados por el afán mundano y por eso Jesús en su última catequesis les dice que los gobernantes dominan con tiranía y por eso pedía que el que quiera ser primero, que se haga servidor de todos.

Estas palabras son la carta constitucional de la Iglesia que resume toda la espiritualidad del cristiano, porque ser discípulos de Jesús significa ser servidores de Dios y no es una cuestión secundaria, sino que está en juego la continuidad de la Iglesia y Jesús mismo, que es el modelo de discípulo, porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, manifestó.

Dijo que el papa Francisco exhortó a todos los bautizados a llevar el mensaje en sentido que la transmisión de la fe, corazón de la Iglesia, se realiza por el “contagio del amor”, que despierta la plenitud de la alegría y la vida.

Sostuvo que los ambientes humanos, culturales y religiosos todavía son ajenos al evangelio y no conocen el mensaje. La periferia más desolada de la humanidad es la indiferencia y el odio hacia la fe y cualquiera discriminación hacia la fe, es siempre un rechazo a Dios y a su amor, añadió.