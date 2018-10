La posibilidad de una nueva figura, Víctor Hugo Cárdenas como candidato político

En el transcurso de esta semana se dio a conocer

21 de Octubre, 2018

La sorpresa en la población boliviana ante la aparición de una nueva imagen en el panorama electoral del país era algo inevitable. Confirmada la presencia de Carlos Mesa como aspirante a la presidencia por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), las organizaciones políticas se vieron motivadas a continuar entablando conversaciones con algunas de las figuras que resaltan en la realidad nacional. Es por ello que Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Bolivia, ha sido convocado por las plataformas ciudadanas para que sea la voz del 21F en las próximas elecciones primarias. Los expertos consultados emitieron su punto de vista sobre la situación y analizaron el escenario actual.

¿Cambios en el ámbito electoral?. En palabras del analista político Renzo Abruzzese, la incorporación de Cárdenas restituye la presencia de fuerzas de diversa índole en el sistema político. Desde su perspectiva, la participación del ex vicepresidente conlleva la virtud de dinamizar el campo político que por más de una década estuvo monopolizado por el MAS. A su vez, considera que la presencia del mismo supone la imagen de un retorno de personalidades que de alguna manera ya cumplieron una misión.

“Los tiempos políticos no necesariamente se miden de forma cronológica. Un líder puede estar vigente no en función del tiempo, sino por la capacidad y la talla que posee para encarnar un conjunto de demandas insatisfechas en cualquier momento de la historia. Por ejemplo, Paz Estenssoro fue derrocado en 1964 y volvió 20 años después para salvar el país de la hiperinflación. La presencia de Cárdenas debe asumirse en esa perspectiva. Vuelve porque todos sabemos que encarna la democracia y eso supone una profunda demanda social”, sostiene.

Sin embargo, no todos los consultados coinciden en este aspecto. Para Gustavo Pedraza, analista político e investigador, la configuración del actual escenario político nacional no sufrirá una modificación sustancial con la adhesión del ex vicepresidente al plano electoral.

A su vez Erika Brockmann, psicóloga y máster en ciencia política, afirma que es difícil opinar sobre cuál sería el impacto de esta nueva figura debido a que en las pocas encuestas en las que se lo había tomado en cuenta la opinión pública era débil a su favor. No obstante, resalta que este análisis está siendo basado en suposiciones puesto que la participación de los candidatos todavía no es completamente segura.

Algunas características que lo consolidan como una figura nacional. Además de haber ejercido el puesto como segunda cabeza al mando del país, Víctor Hugo se caracterizó por su papel en la defensa de los derechos indígenas de Bolivia. Desde el punto de vista del politólogo Jimmy Frías, Cárdenas ha sido un buen vicepresidente durante su periodo de gobierno. “Fue bastante coherente en sus actividades. Siempre estuvo realizando las acciones que le correspondían. Es una persona que tiene una trayectoria política bastante interesante. En mi opinión, las actuales organizaciones políticas han visto en él un referente político a nivel nacional que puede ser reconocido por la población como un líder indígena”, expresa.

Abruzzese, por su parte, rememora su aparición en la arena política cuando se vio obligado a pronunciarse en defensa propia ante los atropellos ilegales del gobierno que instruyeron la ocupación de su vivienda. “En ese escenario la ciudadanía reconoce en él a un político valiente y preparado capaz de hablar de igual a igual con los caudillos que encumbró el MAS”, destaca.

Asimismo, enfatiza que su incorporación esta íntimamente ligada a la denuncia y la defensa de la democracia. “Esto lo muestra al ojo ciudadano, cansado de transgresión, como uno de sus potenciales representantes. Su presencia, además, está avalada por la honestidad que lo acompaña y es ahí donde el MAS tiene las de perder”, argumenta.

De similar manera, Brockmann señala que es una personalidad al que muchos le veían potencial no solamente por ser indígena, sino porque es una persona que está ilustrada. “Tiene perspectiva, trayectoria intelectual y política. Es decir, es la antítesis de lo que podría resultar Morales”, deduce.

A la sombra de una persona. Las acciones realizadas en el año 2003 por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada continúan siendo recordadas hasta el día de hoy. A 15 años de este suceso, todavía se cuestiona la capacidad de decisión que tuvo este periodo de gobierno. Las dos figuras que hoy destacan como posibles candidatos políticos a la presidencia, Mesa y Cárdenas, se han visto juzgados por su relación con “Goni” como vicepresidentes en ambas gestiones, respectivamente.

Sobre ello, Frías considera que en el primer gobierno de Lozada hubieron bastantes reformas positivas dentro del país. “La participación popular, la descentralización, la medida de potenciar a los municipios se realizó en el primer gobierno de Goni y todos los reconocen como algo bueno. Si (Cárdenas) tendrá alguna mala referencia no será por el primer gobierno con Lozada. En política, todos los medios sirven para desacreditar a un candidato”, afirma.

Muy por el contrario, Brockmann considera que probablemente Cárdenas se vea más afectado que Mesa debido a su relación con el MNR puesto que es en esta gestión cuando se produjeron una serie de reformas que luego fueron criticadas y las cuales se le atribuyen: la capitalización y la privatización radical de las empresas estratégicas.

En la opinión de Abruzzese, la presencia del ex vicepresidente en el gobierno de Sánchez de Lozada podría haberlo perjudicarlo si es que el gobierno de Morales hubiese sido un ejemplo democrático y un régimen intachable. “Lo cierto es que frente al grado de corrupción y el despotismo soberbio del régimen, todo lo que pudiera haber hecho un político en el pasado se ve insignificante. Más insignificante aún si ese personaje fue un ejemplo de respeto democrático y honestidad personal”, concluye.

Un poco más sobre Víctor Hugo

Nació el 4 de junio de 1951 en la comunidad aymara de Achica Bajo del municipio de Viacha del Departamento de La Paz.

Es hijo de un topógrafo graduado de la Universidad Mayor de San Andrés. Su padre apellidaba Choquehuanca, pero cambió su apellido debido a que en aquella época se discriminaba a los migrantes de los sectores rurales que no podían ejercer sus derechos como para ingresar a una universidad u ocupar cualquier cargo.

Fue uno de los fundadores de La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, esta entidad agrupa a los campesinos indígenas de Bolivia.

Asimismo, es uno de los ideólogos y líder del Movimiento Katarista. Realizó sus estudios en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y especializaciones en España y Estados Unidos, donde realizó conferencias internacionales. Además habla otros idiomas, aparte del castellano: aymara, quechua, guaraní e inglés.

Fue vicepresidente de Bolivia entre los años 1993 y 1997.

Es también uno de los opositores frente al gobierno de Evo Morales, a quien censuró por algunas de sus ideas.

El 7 de marzo de 2009, comunarios de Huatajata, simpatizantes al gobierno de Morales, agredieron su propiedad privada, quemando todos los objetos que había en la casa, y se atentó contra su esposa y algunos de sus hijos, los cuales también fueron amenazados.

"Los tiempos políticos no necesariamente se miden de forma cronológica. Un líder puede estar vigente no en función del tiempo, sino por la capacidad y la talla que posee"

Renzo Abruzzese

Analista Político Boliviano

"Cárdenas es una persona que tiene una trayectoria política bastante interesante. Las actuales organizaciones políticas han visto en él un referente político a nivel nacional"

Jimmy Frías

Politólogo y Analista Político

Silvia Fernández T.