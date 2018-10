Atractivo urbano

Cambios en Laguna Palmira, de espacio natural ahora es un complejo campestre

Transformación. Es uno de los pocos sitios con agua en la ciudad que no se ha secado. Actualmente en las inmediaciones se construyen casas y cabañas de estilo campestre.

Domingo, 21 de Octubre, 2018

Ref. Fotografia: Palmira. Laguna que se ha conservado en la zona sur de la ciudad, siendo la más extensa.

Palmira dejó de ser hace años atrás la laguna donde la gente acudía a refrescarse en sus aguas y descansar en las pequeñas cabañas los fines de semana calurosos, de igual manera el acceso era dificultoso y se debía caminar varios kilómetros para entrar. Hoy el panorama es distinto, no hay los senderos de antes, se han abierto calles y avenidas, por las cuales se puede llegar tranquilamente. En la actualidad, la laguna y las inmediaciones son de propiedad privada, cuenta con algunas casas y cabañas, en estas aguas se desarrollan actividades acuáticas deportivas.

Acceso. Palmira es el centro natural más grande de la ciudad que no ha desaparecido, ni ha sido rellenado, está ubicada en la zona sur, perteneciente al distrito municipal 12, para dirigirse a la misma no es tan complicado. En un vehículo particular desde el segundo anillo de la avenida Santos Dumont hasta el ingreso se tarda alrededor de 20 a 25 minutos, siguiendo por la avenida que lleva a la Refinería de Palmasola, para luego tomar la avenida Palmira. Para la situación del transporte público, varias líneas tienen su parada final en la avenida de ingreso a la cárcel de Palmasola, incluso llegan trufis, en este caso se debe caminar un tramo no tan amplio.

Predios. En un sondeo con los vecinos de la zona, mencionan que el espacio fue privado, con dueños, pero con acceso al público sin restricciones, “Desde que yo estoy aquí sé que había un dueño, un señor de apellido Claros, la gente iba a bañarse sin ningún problema, era abierta a todo público, después comenzaron a cobrar porque lo encerraron todo eso, ya la gente no venía mucho, hoy está todo cerrado y solo entran los dueños”, indica el señor Alejandro Gutiérrez.

"Antes llegaba mucha gente en vehículos los domingos y entraban a la laguna a bañarse, algunos vecinos se ponían a pescar, hoy no se puede hacer eso porque está enmallado todo", menciona la señora Wilma Ortiz.

"Cuando la laguna todavía estaba abierta, ocurrían desgracias, mucha gente se ahogó por la profundidad, hace mucho que ya no ocurren este tipo de desgracias por aquí", enfatiza la vecina Berna Cardozo.

Peligros. Ladislao Soliz, miembro de la Asociación de Barrios del Distrito Municipal 12, menciona que si bien es un lugar cerrado, siempre existe peligro, además declara que los vecinos deben tomar precauciones y respetar las normas. "Tengo conocimiento que es un lugar cerrado, pero siempre hay peligro, creo que hace unos cuantos años atrás, por la parte de la laguna que todavía no estaba enmallada, un grupo de jóvenes entró a nadar, y por las profundidades de agua, murió ahogado uno de ellos", explicó.

Por otro lado Valerio Pinto, quien es el presidente de Asociación de Barrios del mismo distrito, se refirió al tema de salubridad, menciona que no se han detectado problemas. "Había una susceptibilidad por parte de los vecinos que vivían en la zona, en el tema de proliferación de enfermedades, por las aguas. En conjunto con la Gobernación se realizó un estudio medioambiental y se descartó algún tipo de riesgo para los vecinos que estaban cerca de la laguna. En cuanto a los peligros y demás cosas, los vecinos tienen que respetar la zona de propiedad privada, ya no están ocurriendo accidentes como antes, porque todo está señalizado y se están evitando los accidentes", indicó.

Beneficios y perjuicios. Pinto dice que el hecho de tener un lugar natural cerca de ellos es bueno, porque es una reserva que se está cuidando. "Esta bien que haya una laguna como esta cerca, esa zona hoy ya no se encuentra despoblada como antes, hay acceso de calles no solo para la gente que es propietaria de Palmira, sino para todos los vecinos de los barrios cercanos. Vemos que está siendo cuidada y están conservando el espacio, no lo han rellenado, ni desviaron el agua, Medio Ambiente de la Gobernación como de la Alcaldía son los que deben encargarse de que se cuide este espacio. En el tema de algún perjuicio para los vecinos no existe, las susceptibilidades que habían respecto a las enfermedades y contaminación han ido desapareciendo con el estudio que realizó la Gobernación", finalizó.

Proyecto urbanístico. "Complejo Laguna Palmira" es como se denomina el proyecto puesto en marcha desde el año 2012, por un importante grupo inmobiliario, y que a la fecha cuenta con un avance en edificaciones, casas y cabañas con piscinas y churrasqueras, sauna, gimnasio, entre otros. Además en la entrada principal se pudo evidenciar que realizan un estricto control de entradas y salidas con un guardia de seguridad. "Contamos con la laguna natural más grande de la ciudad de Santa Cruz, son 9 hectáreas de laguna apta para la práctica de deportes acuáticos como motonáutica, jet sky, fly board, kayak, sky acuático, velero, entre otros. De igual manera tenemos paradisiacas áreas verdes con el atractivo natural de la zona, donde podrás practicar tu deporte preferido", así promocionan este nuevo club house.

Se consultó a la inmobiliaria sobre la ubicación de los terrenos y precios, respondieron que no cuentan con ningún terreno disponible, ya que fueron vendidos todos el primer año del lanzamiento del proyecto, pero hay la opción de adquirir un espacio a través de los copropietarios. En cuanto a los precios mencionaron que son variables de acuerdo a la dimensión y la ubicación del espacio.

Deportes. Considerado un territorio apto para las destrezas acuáticas, los clubes de la ciudad que practican estos deportes, están aprovechando al máximo las aguas. Se llevaron a cabo campeonatos sudamericanos de motonáutica, la Asociación Cruceña de Jet Ski realizó un torneo internacional, hubo un triatlón (Eco Challenge de Laguna Palmira), son algunos de los eventos que fueron organizados en los últimos años en este ambiente natural.

9 Hectáreas

Es la extensión de agua que abarca la laguna.

280 Terrenos

Fue la cantidad de espacios que se habilitaron.

Bolivia, país con los humedales mas extensos del mundo

Actualmente, Bolivia es el país con mayor extensión de humedales del mundo, con 14,8 millones de hectáreas, aunque los que tienen la mayor cantidad de sitios son Reino Unido con un total de 170 lugares reconocidos y México con 14.

Bolivia se adhirió a la Convención de Ramsar en 1990 y la ratificó el 7 de mayo de 2002.

Para frenar la pérdida de humedales y contribuir a un mayor reconocimiento de su valor para las poblaciones locales y la humanidad en general, en 1971, en la ciudad Iraní de Ramsar, 160 países firmaron la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, más conocido como el tratado Ramsar.

Desde entonces en el mundo se han declarado 2.204 sitios Ramsar cubriendo una superficie total de 204 millones de hectáreas.

Los sitios incluyen una diversidad de humedales en todo el territorio nacional, en Bolivia son reconocidos: Lípez (Potosí), el lago Titicaca (La Paz), la cuenca de Taczara (Tarija), los lagos Poopó y Uru Uru (Oruro), el Palmar de las Islas las Salinas de San José (Santa Cruz), la Laguna Concepción (Santa Cruz) los ríos Blanco, Matos y Yata (Beni), además del Pantanal boliviano (Santa Cruz), los Bañados del Izozog (Santa Cruz) y el río Parapetí (Santa Cruz). Los humedales son vitales para la supervivencia humana, son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua.

Allison Cuéllar Rodríguez eldia@eldia.com.bo